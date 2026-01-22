 / Attualità

Attualità | 22 gennaio 2026, 17:15

Mondovì: l'ex pilota Luca Filippi all'Istituto "Cigna" per parlare agli studenti di auto e sicurezza stradale (VIDEO)

L'ex pilota e collaudatore automobilistico Luca Filippi questa mattina ha incontrato gli studenti del corso di "Meccanica e Meccatronica" dell'Istituto Tecnico Industriale Cigna di Mondovì. Nel corso dell'evento, organizzato dal prof. Alberto Romero, si è parlato di auto e sicurezza stradale. Il commento del pilota monregalese, ex studente del Liceo Scientifico di Scienze Applicate proprio del "Cigna"

Giornata speciale, quella vissuta dagli studenti del corso di "Meccanica e Meccatronica" dell'Istituto Industriale Cigna di Mondovì. Questa mattina, infatti, i ragazzi hanno potuto assistere a una "lezione" decisamente diversa dal solito, visto che nei panni di "docente" c'era l'ex pilota e collaudatore automobilistico Luca Filippi

L'evento, organizzato dal prof. Alberto Romero, è stata l'occasione per approfondire il mondo delle automobili, come le supercar presentate ogni settimana sulle reti Mediaset proprio da Filippi, ma anche per parlare di un argomento di grande importanza e sempre attuale come la sicurezza stradale. Non a caso l'ex pilota di formula 2, IndyCar e formula-E, collabora da tempo anche con il team di Guida Sicura fondato da Andrea De Adamich. 

Un incontro stimolante al quale i ragazzi hanno partecipato con grande interesse. Negli sguardi di diversi studenti erano visibili i sogni e le aspirazioni di entrare a far parte un giorno di scuderie importanti, magari come quella di Maranello (Ferrari). Ma è stata una giornata speciale anche per Luca Filippi, per lui che più di vent'anni fa frequentava i banchi del Liceo Scientifico di Scienze applicate proprio del Cigna di Mondovì. Ecco le sue sensazioni e anche il ricordo di Andrea De Adamich ai nostri microfoni: 

Matteo La Viola

