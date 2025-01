Savigliano, “Ogni giorno è il giorno della memoria”: terminata la terza edizione

Si sono svolte le premiazioni della III edizione del progetto “Ogni giorno è il giorno della memoria”, finalizzato a contrastare ogni forma di «vecchio e nuovo antisemitismo» tramite incontri, tavoli di lavoro e laboratori sul tema dell'Olocausto.

Il bando della Regione Piemonte, da 35.600 euro, ha visto l'adesione del Comune di Savigliano – area delle Pari Opportunità – con la collaborazione dell'istituto Cravetta-Marconi, l'Unione Giovani Ebrei d'Italia, Mai+Sole e Voci Erranti.

"Tante sono state le attività che gli studenti hanno portato avanti in questa terza edizione – spiega Clotilde Ambrogio, consigliera delegata alle Pari opportunità –. I ragazzi del “Cravetta-Marconi” hanno pensato e dato vita a quattro “format” sul tema della Memoria: totem da posizionare sul territorio, una mappa interattiva sui luoghi più significativi della presenza ebraica a Savigliano, contenuti studiati ad hoc per Instagram ed un video in cui loro stessi sono stati protagonisti. Inoltre, gli studenti hanno preso parte ad un “Viaggio della memoria” che si è snodato tra Ferrara e Milano, con visita al memoriale della Shoah. Un'esperienza gratuita per i ragazzi, coperta dalle risorse provenienti dal bando regioanle".

In tutto, gli studenti coinvolti sono stati 49. "Abbiamo consegnato loro un attestato, un riconoscimento simbolico – conclude Ambrogio – per ringraziarli di aver partecipato ed essere diventati Ambasciatori della verità”.