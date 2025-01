Le migliori meme coin da acquistare nel giorno del FOMC: un esperto prevede un rimbalzo del valore di Pepe

Durante l’ultimo FOMC (Federal Open Market Commitee) tenutosi mercoledì scorso, la Federal Reserve ha annunciato che manterrà invariato il tasso di interesse di riferimento, interrompendo il ciclo di riduzione dei costi di finanziamento per privati e imprese dopo una serie di tagli iniziati lo scorso autunno.

L'istituto ha deciso di mantenere il tasso sui fondi federali nel range attuale del 4,25%-4,5%. Questa scelta arriva dopo tre tagli consecutivi a partire da settembre 2024, che hanno ridotto il tasso complessivo di un punto percentuale.

Questo sviluppo non ha influenzato particolarmente il settore delle criptovalute, con il valore del Bitcoin che ha mostrato una lieve crescita del 3%, arrivando a un valore di circa 105.300 dollari.

Tuttavia, secondo un analista, il valore di PEPE potrebbe vedere una crescita esponenziale. Al momento, la quarta meme coin per market cap ha un valore di 0,00001308 dollari, raggiunto dopo una crescita del 4,15% registrata nelle ultime 24 ore.

Una crescita di PEPE potrebbe rivelarsi positiva anche per altre meme coin basate sul personaggio Pepe The Frog, come ad esempio Wall Street Pepe.

Le conseguenze della decisione

La scelta della Federal Reserve riflette la persistenza dell’inflazione negli Stati Uniti, che su base annua resta vicina al 3%.

Questo dato ha alimentato timori sul rischio che ulteriori tagli dei tassi possano rilanciare la crescita dei prezzi, ostacolando il raggiungimento dell’obiettivo del 2%.

Un segnale significativo del cambio di atteggiamento della Fed è la rimozione, dal comunicato di gennaio, della frase presente a dicembre che indicava come l’inflazione avesse "fatto progressi" verso il target del 2%. Tuttavia, in conferenza stampa, il presidente Jerome Powell ha adottato un tono più accomodante:

"Le aspettative di inflazione a lungo termine sembrano rimanere ben ancorate, come indicato da un'ampia gamma di sondaggi tra famiglie, imprese e analisti, oltre che dalle misurazioni dei mercati finanziari."

Powell ha inoltre descritto l’economia americana come "in una posizione favorevole", evidenziando la crescita del PIL, la solidità dell’occupazione e segnali di riduzione della pressione inflazionistica. Ha aggiunto:

L’incognita delle politiche di Trump

Interrogato sull'impatto delle nuove misure economiche dell'amministrazione Trump, Powell ha evitato di fornire valutazioni definitive, affermando che è ancora presto per stimare le conseguenze delle politiche commerciali del presidente.

Trump ha promesso di introdurre tariffe del 10% su tutte le importazioni e dazi del 25% su Canada e Messico a partire dal febbraio 2025.

Un'altra questione sollevata riguarda il piano di espulsione dei lavoratori immigrati privi di documenti, che potrebbe influenzare il mercato del lavoro.

Le meme coin da acquistare

Nei periodi di incertezza del mercato, le meme coin possono risultare un buon metodo per diversificare gli investimenti, in quanto acquistabili a un valore basso. Tuttavia, si tratta sempre di asset rischiosi, in quanto estremamente volatili.

Dopo il FOMC, anche altre meme coin oltre PEPE hanno mostrato segni di ripresa. Dogecoin e Shiba Inu sono cresciute di circa l’1,70%, arrivando rispettivamente a un valore di 0,3325 e 0,0000187 dollari.

La meme coin TRUMP, diventata dopo il lancio la terza meme coin per market cap, sta mostrando segnali di crescita lievi, dopo il crollo da più di 50 dollari agli attuali 27 dollari.

Per quanto riguarda le meme coin in presale, Wall Street Pepe si prospetta come una delle più interessanti, con più di 64 milioni di dollari raccolti.

Il progetto si basa su strumenti per il trading a cui è possibile accedere comprando il token nativo WEPE, venduto a 0,0003665 dollari. La funzione Trading Alpha fornirà segnali di trading e insight sul mercato ai titolari del WEPE, oltre a permettergli di unirsi a una community privata chiamata WEPE Army.

All’interno della community, gli utenti potranno condividere strategie di trading e scambiarsi consigli per effettuare investimenti oculati.

Comprando il token WEPE in presale, si potrà fare subito staking su Ethereum, per ottenere ricompense passive in base all’APY.

UNISCITI ALLA COMMUNITY DI WALL STREET PEPE

Sito web | X | Telegram