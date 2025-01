Poeticôni: da venerdì 31 gennaio a domenica 2 febbraio la poesia abbraccia Cuneo

Tre giorni di abbracci all’insegna della poesia. Sono quelli che da domani (venerdì 31 gennaio) a domenica 2 febbraio la prima edizione di Poeticôni, il festival della poesia, farà vivere a Cuneo.

La poesia sarà nei locali - Open Baladin, Famù nel Parco e Birrovia, nella sala Michele Ferrero nella sede di Confindustria Cuneo, nell’atrio di Lilium Spazio Medico, in quattro bar di via Roma e in quattro librerie - l’Ippogrifo Bookstore, Stella Maris, Libreria dell’Acciuga e Libreria Senza Polvere.

Tutti gli appuntamenti, ad eccezione di Poesie in salsa, la cena poetica in programma domani all’Open Baladin alle 20,30 (info e prenotazioni allo 0171/489199), sono gratuiti.

Il festival è organizzato e promosso da Bottega di Storie e di Parole, l’associazione culturale con sede in corso Giolitti 21 bis a Cuneo, in collaborazione con La Guida, Rinascimento Poetico, Pop Poetry, Granda in Rivolta e Primalpe Edizioni.

L’evento è patrocinato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cuneo e da Confindustria Cuneo.

Il capoluogo è pronto a farsi abbracciare dalla poesia, come dimostrano i numerosi appuntamenti sold out; sul canale YouTube di Poeticôni (https://www.youtube.com/@Poeticoni) sarà possibile seguire le dirette streaming di alcuni incontri. Straordinario successo di prenotazioni per la passeggiata poetica con il poeta e fotografo naturalista Emiliano Cribari lungo il Parco fluviale Gesso e Stura, che domenica alle 11 aprirà la terza ed ultima giornata di Poeticôni. Grande attesa anche per l’incontro che sabato alle 21 riunirà per la prima volta in un incontro aperto al pubblico due dei maggiori poeti italiani contemporanei, Ida Travi e Umberto Fiori: cornice dello storico evento sarà la sala Michele Ferrero di Confindustria.

Ci sono ancora biglietti disponibili per assistere ai due incontri in libreria di sabato primo febbraio. Alle 10,30 presso la Libreria dell’Acciuga nel primo evento dedicato alle case editrici indipendenti dedite alla poesia Samuele Editore presenterà due dei suoi suoi libri, Ciberneti di Francesco Terzago, Collana Oro, e I rami, i morti, i canti di Francesca Saladino; modera Giuseppina Biondo; delle stesse collane saranno presenti una selezione di testi presso la libreria Stella Maris. Alle 16 presso l’Ippogrifo Bookstore spazio a Interno Poesia, le cui autrici Alessandra Racca e Giuseppina Biondo si confronteranno in un talk poetico; della stessa casa editrice sarà possibile trovare una selezione di testi presso la libreria Senza Polvere.

Domenica 2 febbraio sono tre gli appuntamenti per i quali è ancora possibile prenotarsi al link https://bit.ly/biglietti-poeticoni. Il primo è Partire da qui, l’incontro a cura di Rinascimento Poetico che riunirà otto poeti del territorio alle 15,30 all’Open Baladin per una chiacchierata accompagnata da un reading. Saranno presenti, in qualità di host, Luca Isoardo di Rinascimento Poetico e Claudio Petronella di RBE Radio e TV. Il secondo, alle 17, sempre all’Open Baladin, è Pouezìo, appuntamento con la poesia piemontese ed occitana a cura di Primalpe edizioni e La Guida. La scrittrice e giornalista Daniela Dao Ormena guiderà il pubblico in un viaggio nella poesia delle nostre valli con un focus su Piero Raina. Il terzo è l’evento che alle 18,30 chiuderà il festival presso Famù nel Parco. Protagonista sarà una poeta del territorio, la cuneese Gessica Martini, che con la sua prosa poetica (prose poetry) ha guadagnato un posto di riguardo sulle maggiori riviste di settore statunitensi e britanniche. Incontro a cura di Bottega di Storie e di Parole, modera Donatella Signetti; segue aperitivo conviviale.

Non occorre prenotare per essere protagonisti sabato primo febbraio dalle 11 alle 12,30 di Trova il poeta, format sperimentale che prevede quattro stazioni poetiche nei principali caffè di via Roma (800 Cocktail bar, Côni Veja, Cafè 44 e Caffè Bruno), nelle quali gli avventori potranno prendere un caffè insieme a un poeta ed essere coinvolti in una delle attività previste. La poesia è anche partecipazione, per questo è bello mettersi in gioco e partecipare al festival in prima persona! Una delle stazioni sarà curata da RBE Radio TV, radio ufficiale del festival, che allestirà un karaoke poetico in cui i passanti potranno scegliere una fra le poesie proposte e leggerla. al microfono della radio. Oppure il ritratto poetico, dove gli avventori potranno farsi fare un ritratto in versi dalla poeta Francesca Saladino.

Per tutti gli aggiornamenti è possibile consultare il sito www.poeticoni.it e abbracciare Poeticôni anche sui social - Facebook https://www.facebook.com/poeticonifestival, Instagram https://www.instagram.com/poeticonifestival/,