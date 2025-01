Sobrero e Magliano: “20milioni di euro in più per il trasporto pubblico: ma servono a pagare il contenzioso con Trenitalia”

In II Commissione oggi pomeriggio l’assessore Marco Gabusi ha illustrato i capitoli relativi ai trasporti e alla protezione civile. L’impegno della Regione per i trasporti per il 2025 ammonta a 86milioni, più circa 500 del fondo nazionale trasporti: all’incremento di circa 10milioni di due anni fa, si aggiungono quest’anno venti milioni, necessari per pagare gli oneri dell’annoso contenzioso con Trenitalia per il contratto di servizio.

“Non possiamo che ringraziare l’Assessore Gabusi e tutta la Giunta – affermano i Consiglieri del Gruppo Lista Civica Cirio Presidente Piemonte Moderato e Liberale, il Presidente Silvio Magliano e Daniele Sobrero - per l’impegno nel reperire, nel bilancio regionale, i 20 milioni necessari per onorare un debito che non dipende dalla loro gestione, ma è precedente, senza intaccare il servizio. Questi venti milioni si aggiungono ai dieci stanziati per il TPL due anni fa che sono riconfermati: è chiaro che i 20 milioni non serviranno per incrementare il servizio, ma il grande successo è quello di aver fatto fronte al debito con Trenitalia senza dover ridurre le prestazioni. Troviamo quindi fuori luogo le osservazioni di una certa minoranza che chiede spiegazioni sul perché le risorse non aumentino, quando in realtà un aumento c’è stato e si dimentica su quali debiti dovranno essere ripagati da quello stesso aumento”.

“Alla luce di questo – concludono i Consiglieri – il nostro gruppo monitorerà le problematiche, come abbiamo fatto negli ultimi mesi, lavorando insieme all’Assessore Gabusi affinché il servizio migliori”