“Abitare, come fare?”: se ne parla venerdì 14 febbraio ad Alba

Prosegue la “Rassegna incontri 2025” organizzata dall’Assessorato al Protagonismo giovanile del Comune di Alba tramite l’Ufficio Informagiovani e in stretta collaborazione con la Biblioteca civica. Dopo il primo appuntamento sulla mobilità internazionale, che ha visto un folto numero di partecipanti, è la volta di “Abitare, come fare?” in programma venerdì 14 febbraio 2025, dalle ore 14.30 alle 16.30 alla Biblioteca Civica “G. Ferrero” (via Vittorio Emanuele 19 – Alba).

Con la competenza del SAI Cuneo (Sistema di accoglienza e integrazione) scopriremo le diverse opportunità dell’abitare e come gestire al meglio la quotidianità in affitto e non solo. Ci si potrà confrontare sul mondo della casa, sulle tipologie di contratti e sulla gestione di utenze e spese.

«Gli appuntamenti della Rassegna Incontri 2025 non hanno la pretesa di essere esaustivi su tematiche così articolate, ma sono occasioni per potersi confrontare con esperti dei singoli settori su argomenti spesso complessi – dichiara l’Assessora al Protagonismo giovanile Lucia Vignolo -. Per questo appuntamento specifico sull’abitare non si darà la formula magica per risolvere un problema reale quale quello della casa, ma si potranno scoprire nuovi modi di abitare, magari in condivisione piuttosto che avere alcune chiare indicazioni su come “leggere la bolletta della luce” o quali tipi di contratto si possono attivare».