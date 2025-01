Cosa comunichiamo quando comunichiamo? Al via gli appuntamenti itineranti con l'AVO Mondovì

Al via gli appuntamenti itineranti organizzati dall'AVO Mondovì.

Il primo incontro di formazione e aggiornamento, tenuto daalla dottoressa Paola Brusa, si intitola "Cosa comunichiamo quando comunichiamo? Viaggio nella comunicazione non verbale, dal dire a come dirlo".

L’appuntamento è in programma il 18 febbraio alle 15, nella sala comunale Scimè, in corso Statuto a Mondovì.

Per info prenotazioni è possibile contattare la Mondovi al 334 11 12 372 o scrivere all’e-mail avomondovì@libero.it

L’Avo Mondovì , da oltre 35 anni, opera in collaborazione con le strutture Ospedaliere Socio Sanitarie e Socio Assistenziali Territoriali ed extra territoriali (Mondovì, Ceva, Villanova Mondovì, Vicoforte, San Michele Mondovì, Mombasiglio e a domicilio) per assicurare una presenza accanto agli ammalati offrendo loro, durante la degenza, calore umano, sostegno, dialogo, aiuto per combattere la sofferenza, l’isolamento la noia, promuovendo la cultura della solidarietà nelle nuove generazioni costruendo un collegamento diretto e bilaterale con il territorio e le scuole attraverso progetti dedicati.

Per chi volesse diventare volontario è sempre possibile chiedere info scrivendo all’associazione.