La fontana di Caraglio si tinge di blu per la Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre

Sabato 1° febbraio 2025 il monumento del centro in via Roma a Caraglio la Fontana delle Tre Grazie a Caraglio si tinge del colore blu in occasione della Giornata Nazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo, per commemorare le vittime delle guerre passate e sensibilizzare l’opinione pubblica sull’impatto dei conflitti contemporanei sulle popolazioni civili.

Il fine della ricorrenza, promossa dall’ANVCG (Associazione Nazionale Vittime Civili di Guerra) e dall’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), è conservare la memoria del passato e attirare l’attenzione sul dramma che vivono ogni giorno le popolazioni dei paesi in guerra.