Nuova sala riunioni in municipio a Savigliano: è intitolata a Piergiorgio Bertola

È stata visitata dalla madre e dalla vedova di Piergiorgio Bertola la nuova saletta riunioni nel Municipio di Savigliano, intitolata proprio allo storico dipendente comunale mancato improvvisamente nel 2016 a causa di un malore.

Frutto di un'ottimizzazione degli spazi interni, la sala sorge accanto alla segreteria del sindaco, e sostituisce idealmente la precedente sala riunioni – già intitolata a Bertola – che si trovava al secondo piano (ora adibita ad uffici).

Utilizzata per incontri e assemblee di Giunta, la nuova sala dispone di un grande schermo per poter effettuare collegamenti e riunioni da remoto.

Oltre che dalla madre e dalla moglie di Bertola, la sala è stata visitata anche da tanti suoi colleghi e dagli ex sindaci Claudio Cussa e Giulio Ambroggio. All'ingresso è stata posta una piccola targa a ricordo.

"Ci fa piacere che questo spazio porti il nome di Piergiorgio – afferma il sindaco Antonello Portera –. Il suo ricordo, la sua bontà e la sua dedizione al lavoro sono ancora vivi in tante persone, e dedicare a lui questa nuova saletta riunioni è il modo migliore per onorare quanto ha fatto per il Municipio della nostra città".