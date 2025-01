Racconigi: il mercato del giovedì si trasferisce in piazza Vittorio Emanuele

A partire dalla prossima settimana a Racconigi il mercato infrasettimanale del giovedì sarà spostato da piazza Caduti alla più centrale piazza Vittorio Emanuele.

Questa decisione è il risultato di un lungo processo di confronto tra l’amministrazione comunale, gli operatori del settore, le associazioni di categoria e gli uffici comunali, con l’obiettivo di migliorare la visibilità e l’attrattività del mercato, creando un percorso più organico e valorizzando il centro cittadino. Si tratta di un'iniziativa concepita per rispondere alle esigenze degli operatori del mercato e dei cittadini, che si inserisce in un più ampio progetto di riqualificazione del tessuto commerciale urbano.

L'intento è quello di incrementare la visibilità e lo sviluppo delle attività commerciali locali, fornendo ai cittadini e ai visitatori un'esperienza di mercato più funzionale e piacevole e riportando il mercato in una piazza storicamente adibita al commercio, come suggerisce il nome stesso che la tradizione popolare comunemente gli attribuisce - Piazza degli Uomini - a motivo che quello fosse proprio il luogo adibito alle trattative commerciali degli “uomini”, che per anni ha rappresentato il punto di partenza del mercato del giovedì.

“Siamo molto soddisfatti del risultato che abbiamo ottenuto con molti mesi di dialogo e concertazione con tutte le parti in causa, che ringraziamo -commenta l’assessore Annalisa Allasia- e siamo fiduciosi che questa nuova collocazione per il mercato possa portare buoni risultati per commercianti e clienti”.

La nuova collocazione del mercato comporterà un aumento significativo dei parcheggi disponibili nelle aree limitrofe, grazie alla liberazione di piazza Caduti, che tornerà a essere dedicata principalmente alla sosta delle auto. Ciò permetterà di migliorare l'accessibilità al centro e di favorire la frequentazione del mercato da parte di un numero sempre maggiore di cittadini e visitatori provenienti anche dai comuni vicini. L'integrazione del mercato con le attività commerciali, bar e negozi già presenti nella zona rappresenterà un ulteriore valore aggiunto per tutta l’area.