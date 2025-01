Cuneo, si inaugura il nuovo sistema di sollevatori a soffitto della Rsa Sant'Antonio

Si inaugura mercoledì 5 febbraio alle ore 17, presso la RSA S. Antonio, in corso Nizza 89 a Cuneo, il nuovo sistema di mobilizzazione, completato nei mesi scorsi in tutte le stanze della struttura.

Il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, titolare dell’autorizzazione al funzionamento della struttura, che conta 60 posti letto, a partire dal 2018 ha intrapreso un percorso di allestimento di una nuova tipologia di sollevatori presso la struttura. Tale sistema permette la mobilizzazione degli ospiti in situazione di comfort e sicurezza e facilita le operazioni di cura a letto, garantendo al contempo un maggior benessere lavorativo agli operatori della struttura. Il percorso di installazione nelle 33 camere della struttura è stato completato nell’estate 2024.

Il costo complessivo dell’allestimento (che supera complessivamente i 120 mila euro, è stato finanziato grazie al generoso contributo di più attori del territorio, in particolare: l’eredità di un benefattore, la donazione di una famiglia in memoria del figlio prematuramente scomparso, il contributo di coloro, cittadini e Aziende, che hanno aderito negli anni all’iniziativa “Pizza per un Sorriso” organizzata dalla Pizzeria Express di Cuneo e il finanziamento della Fondazione CRC, da sempre attenta alle esigenze del territorio e dei cittadini più fragili.