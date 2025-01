Atletica: grande cross a Cuneo con la festa delle Staffette

Domenica 2 febbraio la stagione regionale di cross propone l’appuntamento con le staffette.

La quarta edizione del XCN Granda Cross, a Cuneo, organizzato da Atl. Roata Chiusani in collaborazione con Sprint Libertas Morozzo, è infatti valida come campionato regionale giovanile, assoluto e master di staffette di corsa campestre, 3a prova del Trofeo Regionale Giovanile e 2a prova del Trofeo Regionale Assoluto.

Circa 1100 complessivamente gli iscritti che si daranno battaglia sui prati del Parco Parri, una cinquantina le società partecipanti.

La categoria ragazzi, maschile e femminile, si cimenterà nella staffetta 3x1000; per i cadetti/e ci sarà invece la 3x1500. Per quanto riguarda le categorie assolute, la formula, sia per le squadre maschili che per quelle femminili (assoluti e master) è 4x2000.

Tra gli iscritti, al maschile da segnalare due squadre della Pod. Valle Varaita: quella assoluta composta da Matteo e Stefano Bagnus, Elia Mattio e Simone Giolitti e quella master che vedrà correre nuovamente insieme i gemelli campioni della corsa in montagna Martin e Bernard Dematteis, insieme a Simone Peyracchia e a Mattia Giovanni Armando.

Al femminile da segnalare la presenza della campionessa italiana u23 di km verticale di corsa in montagna Irene Aschieris (Atl. Susa Adriano Aschieris).

Per quanto riguarda le categorie giovanili, 39 le squadre cadetti al via, altrettante le partecipanti alla prova femminile. Ancora più numerose le squadre ragazzi, con 48 compagini al via, 47 quelle femminili.