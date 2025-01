Nel 2024 record di passeggeri per gli aeroporti italiani: Torino e Cuneo fuori dalla top ten

Quasi 220 milioni di passeggeri sono partiti o atterrati negli aeroporti italiani nel 2024. Un +11,1% rispetto al 2023, che segna così il record storico per un settore che di norma è in crescita, salvo casi eccezionali come la pandemia. Numeri che arrivano da Assaeroporti nel suo rapporto consuntivo sul traffico aeroportuale dello scorso anno.

Di questi passeggeri, 146 milioni hanno scelto rotte internazionali. Facendo tornare perciò la composizione del traffico ai valori pre Covid, con un terzo dei viaggiatori su destinazioni italiani e due terzi sulle estere.

Per la struttura cuneese la sommatoria tra arrivi e partenze tocca quota 105.428, dato che frutta soltanto il 37esimo posto in classifica. Tredicesima posizione, invece, per l'aeroporto di Torino Caselle, che conta quasi 4.700.000 passeggeri: dieci volte in meno del primo della lista - Roma Fiumicino - che si attesta sui 49.203.7334 passeggeri.