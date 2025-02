Ceva, prende il via in biblioteca il corso di alfabetizzazione per cittadini stranieri

Prende il via giovedì 13 febbraio alle ore 17 il corso di alfabetizzazione per cittadini stranieri.

Dopo alcune giornate di accoglienza svoltesi nelle scorse settimane e ancora in programma per il 6 e 7 febbraio, l’attività didattica entrerà nel vivo.

Gli incontri, promossi dal CPIA 2 Alba, Bra e Mondovì e inseriti nella cornice del Progetto Petrarca, si svolgeranno all’interno della Biblioteca civica “Aloysius Bertrand” (via Pallavicino, 11) tutti i martedì e giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19.30 fino al mese di maggio.

Il progetto, facente capo alla Regione Piemonte, è rivolto a cittadini provenienti da Paesi terzi regolarmente soggiornanti sul territorio piemontese e si prefigge come obiettivo una formazione civico-linguistica in un’ottica di inclusione e integrazione all’interno della propria comunità.

Queste le parole dell’assessore alle Politiche sociali Cinzia Boffano: “Il Progetto Petrarca prevede il corso serale, una bella opportunità per coloro che non hanno possibilità di frequentare corsi di lingua italiana in orari lavorativi”.