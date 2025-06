Il Giro Next Gen accende la Granda: Pavel Novak trionfa nella Bra–Prato Nevoso

È stata una giornata di grande ciclismo per il territorio cuneese, quella di sabato 21 giugno, con la settima tappa del Giro Next Gen Carta Giovani Nazionale, la Bra–Prato Nevoso di 163 chilometri. Una frazione impegnativa, con oltre 4.000 metri di dislivello, che ha attraversato le Langhe e il Monregalese prima della scalata finale alla stazione sciistica, tra due ali di pubblico.

Ad imporsi è stato Pavel Novak del MBH Bank Ballan CSB, protagonista di un attacco da lontano e autore di un finale in solitaria. Secondo posto per Jørgen Nordhagen (Team Visma | Lease a Bike Development), terzo Adrià Pericas (UAE Team Emirates Gen-Z). A guidare la classifica generale resta l’australiano Luke Tuckwell (Red Bull – Bora – Hansgrohe Rookies), che conserva la Maglia Rosa con 11 secondi di vantaggio.

Il tracciato ha preso il via da Bra, attraversando alcuni dei paesi simbolo della provincia, tra cui Guarene, Neive e Serravalle Langhe, fino alla lunga salita finale verso Prato Nevoso, 11 chilometri con una pendenza media del 7,3%. Un percorso tecnico e spettacolare, che ha messo alla prova i migliori giovani talenti internazionali.

“È stata una grande prestazione oggi. Avevamo deciso che un nostro corridore sarebbe andato in fuga, poi volevamo attaccare al km 75. Una volta davanti, tutti tiravano forte e il mio compagno Lorenzo Masciarelli ha fatto un lavoro straordinario. Poi ho attaccato da solo. Sapevo di avere due minuti di vantaggio. È stata una sensazione fantastica. Stamattina ero solo 11º in classifica. Volevo rimontare. Domani proverò tutto per vincere il Giro Next Gen”, ha dichiarato Novak all’arrivo.

La tappa ha rappresentato un’importante vetrina per il territorio cuneese, che ancora una volta si conferma terra di sport e accoglienza. Da Bra a Prato Nevoso, l’entusiasmo del pubblico ha accompagnato ogni fase della corsa, in una giornata che ha saputo unire passione e bellezza.