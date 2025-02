Monastero di Dronero: rinnovato il direttivo del circolo ACLI, Claudia Dao Castellana nuova presidente

Dopo otto anni di guida, Alessandro Dao lascia la presidenza del circolo ACLI Monastero di Dronero e passa il testimone a Claudia Dao Castellana, classe 1987, pronta a portare nuova energia e idee all'associazione.

L'elezione del nuovo direttivo segna un momento di svolta per il circolo, che da anni rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. Alessandro Dao, che ha guidato la struttura con dedizione per otto anni, resta comunque parte attiva dell'associazione nel ruolo di vicepresidente.

Accanto alla nuova presidente, il direttivo si compone di Benedtta Golè, che assume la carica di segretaria, e dei consiglieri Anna Maria Garnero, Bruna Cuniberti, Giovanni Brignone, Francesco Giraudo, Daniele Arnaudo, Roberto Barbero e Davide Brignone.

"È un onore poter prendere il testimone da Alessandro e portare avanti il lavoro che ha svolto in questi anni. Ho tanta voglia di fare e insieme al nuovo direttivo, lavoreremo per mantenere viva e attiva la comunità del nostro circolo. Voglio anche ringraziare di cuore tutti i volontari che ci aiutano: senza di loro, il nostro lavoro sarebbe impossibile. Organizzare è fondamentale, ma il loro supporto è la vera anima del Circolo." ha dichiarato Claudia Dao Castellana subito dopo l'elezione.

Il Circolo ACLI Monastero di Dronero si prepara quindi a una nuova fase, con l'obiettivo di continuare a essere un luogo di incontro, crescita e solidarietà per tutti i suoi membri e per l'intera comunità.