Saluzzo, messaggi politici del PD in spazi comunali? Le minoranze: "Meno male che l'amministrazione era 'apolitica'!"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera dei consiglieri di minoranza saluzzesi.

***

Ieri, con grande sorpresa (o forse no?), abbiamo assistito a un curioso spettacolo sul canale social istituzionale di un Consigliere regionale: un messaggio politico ben confezionato, che ritraeva in un video il segretario provinciale del Partito Democratico e Consigliere regionale Mauro Calderoni. Fin qui, nulla di strano, se non fosse che questo video è stato girato in uno spazio comunale, concesso con generosità dalla nostra amministrazione “apolitica” a chi, pur non avendo più incarichi nel Comune, sembra ancora piuttosto a suo agio nel Palazzo cittadino.



Ci chiediamo: ma quindi il Comune di Saluzzo è davvero un’istituzione neutrale e super partes, o è un comitato elettorale mascherato? È normale che uno spazio istituzionale (con tanto di bandiere nel retro) venga utilizzato per una chiara presa di posizione politica contro l’attuale amministrazione regionale? E, soprattutto, se un esponente del centrodestra avesse chiesto lo stesso spazio, avrebbe ricevuto lo stesso trattamento? Domande retoriche, lo sappiamo.



Riconosciamo comunque un merito a questa vicenda: almeno ora la maggioranza ha fatto chiarezza. Dopo anni passati a raccontarci che erano “civici”, “oltre i partiti” e “per il bene della città”, finalmente hanno tolto la maschera. D’ora in poi, nessuno potrà più avere dubbi su quale sia la loro vera collocazione politica. Anche quei cittadini che pensavano di aver votato un’amministrazione senza colori… e che oggi scoprono di aver scelto la sinistra, senza nemmeno saperlo.



A questo punto, almeno una cosa ci sentiamo di chiederla: il prossimo consiglio comunale (che ormai tarda nella sua convocazione dal 16 dicembre) si terrà nella sede del PD?