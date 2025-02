Spazzaneve comprato con raccolta di fondi a Ostana, Uncem: "Emblema di un sistema di enti locali che ha bisogno di riforme"

La raccolta di fondi avviata dalla Cooperativa di Comunità Viso a Viso di Ostana, per pagare al Comune della Valle Po, tra i borghi più belli d'Italia, il nuovo spazzaneve, è certamente emblema di un sistema di enti locali che ha bisogno di riforme.

La cooperativa ha raccolto la prima tranche di finanziamenti per pagare la prima rata al Comune. L'ente può ora contare su un moderno trattore New Holland T5.90S con vomero anteriore e spargisale Giletta, consegnati nei giorni scorsi e già all'opera per insabbiare e spazzare la neve dalle strade comunali.

"È straordinaria la mobilitazione della comunità e di tanti amici del paese - precisa Marco Bussone, presidente Uncem -. Non è l'unico esempio italiano. Ma certamente è emblematico. Quando si parla tanto di impatto, di Esg, di social impact, si vada in questi paesi, come Ostana a Biccari a vedere cosa fa la comunità per la comunità. Al netto di tante parole, tanti convegni, tanti bandi, l'impegno e la comunione di una comunità allargata, al netto dei residenti, è decisivo per far fronte alle necessità. Ecco perché nel Ddl montagna abbiamo chiesto al Governo e al Parlamento di dare forza a queste azioni comunitarie, alle cooperative di comunità come strumento di salvataggio e ancoraggio dei paesi, come già scriveva la legge sui piccoli Comuni 158 del 2017. In quel trattore con lama per la neve, c'è il vero social impact. Unità della comunità, molto più semplicemente, e soldi di privati messi a vantaggio del pubblico che agisce su un territorio. Stato-presente nei Cittadini, democrazia".