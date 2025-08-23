Pietro Messa di Pocapaglia tra i prefinalisti di Mister Italia 2025

Pocapaglia applaude il suo giovane concittadino: Pietro Messa, 22 anni, elettricista, è tra i settanta prefinalisti nazionali di Mister Italia 2025, il concorso che rappresenta la controparte maschile di Miss Italia e che negli anni ha lanciato volti noti come Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone e Luca Onestini.

Mercoledì 27 agosto Messa sarà in gara a Giulianova, in provincia di Teramo, dove in piazza del Mare si svolgerà la prefinale nazionale organizzata dallo staff guidato da Claudio Marastoni, patron della manifestazione. Da questa selezione soltanto quaranta ragazzi accederanno alla finalissima di Pescara, nello scenario suggestivo dello Stadio del Mare, dove verrà eletto il successore del bresciano Matteo Dall’Osto, vincitore dell’edizione 2024.

Alto 1 metro e 87, sportivo e appassionato di calcio, surf e nuoto, Pietro rappresenta non solo Pocapaglia, ma l’intera provincia di Cuneo in un concorso che richiama ogni anno centinaia di candidati da tutta Italia.