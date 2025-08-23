Settembre Saluzzese, una città che si accende di musica, fiera e tradizione

Il Settembre Saluzzese è pronto a riportare la città al centro della scena culturale e popolare della provincia. Un calendario denso di appuntamenti accompagnerà residenti e visitatori dall’ultima settimana di agosto fino a ottobre, in un crescendo che intreccia fede, tradizione e intrattenimento.

Il cuore della manifestazione resta la 78ª Mostra della Meccanica Agricola, giunta alla 17ª edizione nazionale: un evento che da sempre lega Saluzzo al mondo agricolo, trasformando piazze e strade in una vetrina di innovazione e saperi contadini.

Accanto alla fiera, il programma si apre con serate musicali di respiro nazionale, tra cui il Festival Occit’amo e il Festival Internazionale d’Arpa, capaci di portare in città atmosfere cosmopolite e sonorità che dialogano con la tradizione. A questi si affiancano momenti di sport, come i tornei di tennis, e iniziative pensate per i più giovani.

Non mancheranno le occasioni di festa popolare: la serata dei negozi in strada, che illuminerà il centro con shopping serale, spettacoli e animazione, rappresenta un’occasione di socialità attesa e amata dalla comunità. Dal 4 settembre, la festa patronale di San Chiaffredo scandirà i giorni con musica sotto l’Ala di Ferro, celebrazioni religiose e i tradizionali fuochi d’artificio, sempre seguiti da un pubblico numeroso.

Dal 5 settembre il centro storico diventerà un palcoscenico diffuso con danze, concerti e spettacoli, grazie alla collaborazione con la Fondazione Scuola APM e con la rassegna Suoni dal Monviso, che porteranno grandi ensemble e artisti di primo piano.

Il Settembre Saluzzese si conferma così non solo come un insieme di eventi, ma come una vera e propria esperienza corale, in cui cultura, spiritualità e vita quotidiana si intrecciano, offrendo a Saluzzo e al suo territorio un’immagine dinamica e accogliente.

Tutte le informazioni su https://fondazionebertoni.it/2025/08/11/il-settembre-saluzzese-2025/