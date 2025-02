Il Comune di Rossana accelera verso l’energia rinnovabile: la Comunità Energetica è operativa

La Comunità Energetica Rinnovabile (Cer) Rossana è pienamente operativa per i contributi a fondo perduto Pnrr per nuovi impianti fotovoltaici.

Questo nuovo tipo di produzione energetica dovrebbe, almeno negli intenti, essere di maggiore rispetto dell’ambiente e nel preservare le materie a disposizione.

Vista l’opportunità di incentivare le fonti di energia derivanti da fotovoltaico, idroelettrico, eolico, biogas e biomasse, organizzate in gruppi di produzione e consumo chiamate ‘Comunità energetiche’, l’Amministrazione Comunale ha gettato le basi già nel febbraio del 2024 per sostenere la nascita di questa nuova Cer di Rossana.

Costituita dai fondatori: Comune, AIB e Ex Allieve/i Salesiane/i, con l’esclusivo spirito di riuscire a trattenere sul e per il territorio, gli incentivi che possono arrivare dalla produzione (fotovoltaico in primis ed eventualmente idroelettrico e biomasse in futuro) la Cer Rossana ha preso il via a giugno 2024 con la costituzione ufficiale e quindi con la lunga trafila burocratica tra gli innumerevoli cavilli dei regolamenti che regolano il tema.

“La Comunità energetica di Rossana - spiega il vicesindaco Manuele Barbero - ha come area operativa due ‘cabine primarie’: una che comprende il concentrico di Rossana ed i comuni di Piasco, Costigliole, Busca, Villafalletto, Tarantasca e parte del Comune di Centallo, Vottignasco, Verzuolo. Una seconda cabina che copre la parte alta del Comune di Rossana e la frazione di Lemma oltre ai comuni di Venasca, Isasca, Brossasco,Valmala, Melle, Frassino e parte di Sampeyre, Brondello Pagno e Castellar.

Si può aderire gratuitamente come produttori di energia (con impianti fotovoltaici o alimentati ad altre fonti rinnovabili come biogas, biomasse, idroelettrico) di potenza massima inferiore a 1000 Kw ciascuno, e che siano ancora da realizzare o entrati in funzione dopo giugno 2024.

Gli impianti di produzione ubicati in Comuni con meno di 5000 abitanti, che aderiscono alla Cer, possono presentare domanda di contributo a fondo perduto del 40% finanziato con fondi del Pnrr. La domanda può essere presentata entro il 31 marzo 2025 e si avrà tempo a realizzare l’impianto entro giugno 2026.

Si entra in comunità energetica anche solo come consumatori, gratuitamente, semplicemente aderendo e mettendo a disposizione il proprio consumo di energia, senza cambiare nulla da ciò che normalmente già facciamo . Tariffa e operatore sono sempre gli stessi.

L’unica differenza è che aderendo alla comunità energetica, la corrente elettrica prodotta dagli impianti viene automaticamente autoconsumata tra i membri della comunità e questo, secondo il meccanismo genera incentivo alla comunità, la quale , a sua volta ridistribuisce parte dell’incentivo ai produttori ed ai consumatori che superano una certa soglia di consumo. La restante parte di incentivo generata sarà a disposizione della Comunità per innumerevoli iniziative a servizio della collettività.

Ora si apre una nuova fase, quella che vede coinvolti tutti noi, singolarmente - conclude Barbero -. È quindi uno sforzo di comunità per la Comunità. Mettere a disposizione il proprio tetto, costruendo magari un piccolo impianto, o anche solo entrando a farne parte come consumatore, permetterà al nostro territorio di avere delle risorse a disposizione per gli abitanti, le opere pubbliche ed il territorio tutto”.

Per chi fosse interessato ad aderire alla Cer di Rossana, sia come produttore che come consumatore, nel territorio ricadente nell’area della comunità stessa, può puo scrivere una mail a cerrossana@gmail.com.