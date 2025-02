A Demonte un corso di teatro per ragazze e ragazzi dai 12 ai 16 anni con l’attore cuneese Cece Mannazza

Proseguono le attività rivolte ai giovanissimi, nell’ambito di “Palestr3 Giovani”, il progetto sostenuto dalla Fondazione CRC attraverso il Bando Spazio Giovani, che si ispira al concetto di “Palestra” come luogo di crescita, benessere e socializzazione nel quale sono proposte diverse tipologie di allenamenti volti a sviluppare le capacità innate, potenziare le competenze già in essere e scoprire nuove attitudini e passioni.

In quest’ottica, sin dalla partenza del progetto, sono stati proposti il mercoledì pomeriggio alcuni laboratori creativi, come quello di videomaking insieme al regista Paolo Ansaldi e quello di fumetto con l’artista Luca Gagliasso (The Monkey Jab): dopo il successo di questi primi due workshop, è il momento del Teatro, ed è in partenza a fine febbraio “Paletr3 Teatro” il laboratorio esperienziale per ragazzi e ragazze dai 12 ai 16 anni con l’attore cuneese Cece Mannazza.

Il laboratorio è pensato per chi non ha mai fatto nulla di simile: insieme a Cece i partecipanti impareranno semplici tecniche teatrali, esploreranno nuove emozioni e si metteranno in gioco senza stress, in uno spazio libero e senza giudizio. Non serve esperienza, solo voglia di provare e divertirsi. Il corso è gratuito e si svolgerà per quattro mercoledì consecutivi, dal 26 febbraio al 19 marzo, dalle 15:45 alle 17:45, negli spazi della Parrocchia San Donato in Demonte (Via Cavour, 1). Per informazioni e/o iscrizioni (entro il 23 febbraio) scrivere al 327 926 8399 (Alessia).

Sempre nell’ambito del progetto “Palestr3 Giovani”, prosegue fino a maggio all’Ultim Pian di Demonte, lo sportello di ascolto gratuito per ragazze e ragazzi dai 18 ai 25 anni. Lo sportello è un luogo sicuro, di ascolto e di esplorazione di sé, e a curarlo è la psicologa-psicoterapeuta Elisa Dalmasso. Le nuove date sono: venerdì 14 e 28 febbraio, 14 e 28 marzo, 11 aprile e 16 maggio, dalle 16.30 alle 19.30. Per prenotarsi è necessario scrivere a 340 712 4733, elisa.dalmasso8@gmail.com.

All’Ultim Pian è attivo anche lo spazio aggregativo per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 20 anni, tutti i lunedì dalle 15:45 alle 17:45. Palestr3 Giovani è un progetto sostenuto dalla Fondazione CRC all’interno del Bando Spazio Giovani 2024 e realizzato dall’Unione Montana Valle Stura (capofila), Comune di Demonte, Istituto Comprensivo “Lalla Romano”, Parrocchie di Demonte, Cooperativa Sociale Emmanuele, YEPP Valle Stura, Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese.