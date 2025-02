Caro energia, Bergesio (Lega): “Governo si impegni su bollette, rilancio nucleare e neutralità tecnologica”

“Per combattere il caro energia, Governo si impegni su bollette, rilancio nucleare e neutralità tecnologica”.

A chiederlo sono i Senatori della Lega attraverso una mozione presentata ieri al Governo di cui è firmatario anche il Senatore Giorgio Maria Bergesio.

L’Unione europea "per diventare il primo continente green" ha messo in campo vari strumenti per la decarbonizzazione di vari settori, incluso quello energetico e il sistema per lo scambio delle quote di emissione ETS (emission trading system).

Tuttavia, scrivono i firmatari della mozione, "l'aumento del prezzo del gas, unitamente al forte incremento del prezzo dell'anidride carbonica in conseguenza dei più sfidanti obiettivi di decarbonizzazione (55 per cento di riduzione delle emissioni al 2030 rispetto al 1990) ha portato ad un forte aumento del prezzo dell'energia elettrica, tanto che nel 2024 il prezzo medio giornaliero dell'energia elettrica in Italia è stato pari a 108,5 euro a megawattora, il più alto dell'Unione europea: l'87 per cento in più della Francia, il 72 per cento in più della Spagna e il 38 in più della Germania".

Non solo. Bergesio, Vicepresidente Commissione Attività Produttive del Senato spiega: “A gennaio 2025 il prezzo medio giornaliero dell'elettricità in Italia è aumentato a circa 143 euro a megawattora, mentre il prezzo medio giornaliero del gas è quasi a 50 euro a megawattora".

Di qui la necessità di abbassare le bollette di famiglie ed imprese, attraverso una serie di misure che il parlamentare della Lega riepiloga: “Abbiamo chiesto che il Governo si impegni a prevedere un sostegno ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, e a dare piena attuazione all' “energy release 2.0” e al "gas release 2.0" mediante l'aumento della produzione nazionale di gas naturale per il rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti, a potenziare lo strumento dei contratti di lungo termine per l'energia verde favorendo l'aggregazione della domanda con le piccole e medie imprese e ad attivare le procedure per consentire la realizzazione del rigassificatore di Gioia Tauro, considerato opera strategica, al fine di potenziare la capacità di ingresso da sud del gas".

E ancora: “Abbiamo chiesto di individuare nuovi strumenti di promozione e sostegno dell'efficientamento energetico, in particolare per la riqualificazione degli edifici residenziali e di assicurare e far osservare in Unione europea il principio della neutralità tecnologica”, aggiunge il Senatore Bergesio, che conclude: “Fondamentale accelerare il rilancio del nucleare attraverso l'impiego di mini reattori nucleari modulari, per contenere i prezzi dell'elettricità ma soprattutto per la sicurezza del sistema energetico nazionale".