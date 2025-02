Fondazione CRC incontra il territorio: quattro appuntamenti nelle prossime settimane

Dopo la presentazione del Piano Pluriennale 2025-28 “Una nuova direzione”, la Fondazione CRC organizza nelle prossime settimane quattro appuntamenti per presentare sul territorio il Programma Operativo 2025 e il Dossier socioeconomico 2024.

Gli incontri – aperti a tutti gli interessati e dedicati ad amministrazioni locali, enti, associazioni e altri stakeholder – saranno occasione per una lettura congiunturale della provincia di Cuneo e per illustrare nel dettaglio le progettualità e i bandi attivi per il 2025.

Al termine saranno allestiti tavoli tematici in cui sarà possibile dialogare e confrontarsi con amministratori e funzionari per chiarimenti operativi e approfondimenti sulle diverse iniziative.

Gli incontri si terranno:

Mercoledì 19 febbraio alle ore 18 a Mondovì, presso la sala conferenze del CFP-Cemon di località Beila (via Conte Sambuy 20);

- Venerdì 21 febbraio alle ore 18 ad Alba, presso la sala convegni del Palazzo Mostre e Congressi(piazza Medford 3);

- Martedì 25 febbraio alle ore 18 a Bra, presso l’Auditorium BPER (Via Sarti 8);

- Mercoledì 26 febbraio alle ore 18 a Cuneo, presso la Sala San Giovanni (Via Roma 4).

“Con il Programma Operativo 2025 la Fondazione CRC dà concretezza alle nuove linee di indirizzo e conferma il proprio ruolo di agenzia di sviluppo a sostegno di tutto il territorio provinciale” dichiara il Presidente della Fondazione CRC, Mauro Gola.

“Il dialogo e il confronto costante con la nostra comunità di riferimento sono elementi centrali per costruire insieme la “nuova direzione” che la Fondazione ha inaugurato negli scorsi giorni con la presentazione del Piano Pluriennale. Questi appuntamenti rappresentano un’importante occasione di scambio e conoscenza reciproca con tutti i nostri interlocutori sul territorio provinciale”.

Per partecipare agli appuntamenti, è necessario prenotarsi sul sito www.fondazionecrc.it, da dove è possibile scaricare anche il Programma Operativo 2025, il Piano Pluriennale 2025-28 e il Dossier Socioeconomico 2024.