Una cuneese al Quirinale: la docente del Ghedini Clara Dutto si esibisce al pianoforte

Domenica 16 febbraio alle ore 11.50 la pianista cuneese Clara Dutto, docente di Musica da Camera del Conservatorio Ghedini, si esibisce nella Cappella Paolina del Quirinale a Roma con l’Ensemble di Fiati dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, nell’ambito della rassegna “I Concerti del Quirinale”.

Il concerto sarà trasmesso in diretta radiofonica su Rai Radio3 ma è possibile partecipare gratuitamente previa prenotazione: maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale https://palazzo.quirinale.it/concerti/concerti.html.

Il programma prevede l’esecuzione di tre capolavori della letteratura cameristica: il Quintetto in mi bemolle maggiore K 452 di Mozart, definito dallo stesso compositore in una lettera al padre come “la cosa migliore che io abbia mai scritto”, il Quintetto in si bemolle maggiore di Rimskij-Korsakov, opera che riflette il profondo studio del contrappunto classico da parte del compositore russo, e il Divertissement op. 6 di Roussel, una composizione che lega sapientemente il tardo romanticismo alle innovative tendenze del modernismo.

Clara Dutto è nata a Cuneo e ha ottenuto il diploma in Pianoforte presso il Conservatorio Ghedini con il massimo dei voti, proseguendo poi gli studi nel medesimo istituto con la laurea di 2° livello con lode e il diploma in Didattica della Musica. Specializzata nel repertorio cameristico, ha perfezionato la sua formazione con il Maestro Pier Narciso Masi, l’Altenberg Trio Wien e il Trio Debussy. Vincitrice di numerosi concorsi pianistici, ha svolto una carriera concertistica di rilievo, esibendosi in prestigiosi festival e collaborando con artisti di fama mondiale, tra cui Richard Stoltzman, Bruno Giuranna, Rocco Filippini e Charles Schlueter. Inoltre, svolge un’intensa attività di accompagnatrice pianistica presso istituzioni musicali di primissimo piano, tra cui l’Accademia “Walter Stauffer” di Cremona, in cui è assistente nella classe di viola del M° Bruno Giuranna. Dal novembre 2024, dopo aver vinto due concorsi come docente di ruolo ai Conservatori di Cesena e Cuneo, ha scelto di insegnare nell’istituto di “casa sua”, dove si è formata alla musica e dove negli ultimi anni già insegnava come docente a contratto.

L’Ensemble di Fiati che la pianista cuneese accompagnerà è composto dalle prime parti dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai: si tratta di Alberto Barletta (flauto), Francesco Pomarico (oboe), Enrico Maria Baroni (clarinetto), Ettore Bongiovanni (corno) e Alexander Grandal Hansen-Schwartz (fagotto).

I concerti di Rai Radio 3 al Quirinale sono, dal 2001, un appuntamento fisso settimanale con la musica dal vivo in diretta e spaziano dalla musica classica al jazz, alla canzone d’autore e alla musica popolare; si esibiscono giovani talenti italiani e internazionali e nomi di chiara fama. Il programma, della Direzione di Rai Radio 3, è realizzato in collaborazione con la Presidenza della Repubblica e con Rai Quirinale. Gli eventi musicali della rassegna si tengono nella Cappella dei Santi Pietro e Paolo del Quirinale, meglio conosciuta come Cappella Paolina e realizzata nel 1615 su progetto di Carlo Maderno per volere di Papa Paolo V. Voluta per riproporre la solennità della Cappella Sistina, sotto il dominio dei Savoia venne convertita in cappella palatina: ancora consacrata, viene oggi officiata soltanto a Natale e Pasqua.