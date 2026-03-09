 / Attualità

Attualità | 09 marzo 2026, 23:16

Cuneo Volley, finalmente a casa! Tifosi “vestiti da emiri” accolgono la squadra al palasport [FOTO]

Rientro lunedì 9 marzo dopo la trasferta a Dubai per il NAS Tournament vinto dai biancoblù: sul piazzale di San Rocco Castagnaretta festa, sollievo e tanta goliardia

Tifosi ed amici sul piazzale del palasport all'arrivo dei cuneesi da Dubai (Foto Valerio Giraudo)

Finalmente a casa. Giocatori e staff del Cuneo Volley sono rientrati nella serata di lunedì 9 marzo poco dopo le 22 dall’incredibile trasferta a Dubai, dove la squadra ha conquistato il NAS Tournament, primo trofeo internazionale nella storia del club.

Il pullman che ha riportato in città Zaytsev e compagni è arrivato sul piazzale del palasport di San Rocco Castagnaretta tra sorrisi, abbracci e un generale clima di sollievo dopo giorni intensi. Alla gioia per la vittoria si è infatti aggiunta la tensione accumulata durante la permanenza negli Emirati Arabi, segnata anche dalle difficoltà e dall’incertezza legate alla situazione internazionale nell’area del Golfo.

Ad accogliere la squadra c’era un gruppo di tifosi dei Blu Brothers e del Salottino, che non hanno voluto far mancare il loro calore ai protagonisti della vittoria. L’arrivo del pullman è stato accompagnato da cori, applausi e tanta goliardia.

Per l’occasione alcuni sostenitori si sono presentati con tuniche bianche e turbanti, trasformandosi simbolicamente in veri e propri “emiri” per celebrare con ironia la vittoria conquistata a Dubai e festeggiare il ritorno a casa della squadra.

Una festa semplice ma sentita, che ha chiuso un’avventura sportiva e umana destinata a rimanere nella memoria del club e dei suoi tifosi.

Cesare Mandrile

