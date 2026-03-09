Rossana, esercitazione Aib della Valle Varaita: volontari in azione contro gli incendi boschivi

Nel pomeriggio di sabato 7 marzo Rossana ha ospitato l’esercitazione di inizio anno delle squadre Aib della Valle Varaita, un momento di addestramento fondamentale per i volontari impegnati nella prevenzione e nello spegnimento degli incendi boschivi.

Alla presenza del sindaco Giuliano Degiovanni del vice Manuele Barberoe dell’assessore regionale alla montagna Marco Gallo, numerosi volontari delle squadre Aib della valle si sono ritrovati per la dimostrazione operativa coordinata da Sergio Armando, fondatore nel 1980 della squadra di Rossana e oggi responsabile dell’area di base 6 della Valle Varaita.

L’attività, realizzata in collaborazione con i Vigili del Fuoco di Venasca, ha dato vita a una simulazione realistica delle operazioni che vengono messe in campo durante le emergenze. L’esercitazione è iniziata al suono della sirena installata sul municipio di Rossana: da quel momento i volontari hanno avviato le manovre previste dal protocollo operativo.

In azione operatori dotati di soffiatori e attrezzi manuali per il contenimento delle fiamme, insieme alle lance ad alta pressione utilizzate per l’intervento diretto sul fuoco da terra. Tra le prove anche il montaggio rapido delle vasche mobili per il rifornimento idrico degli elicotteri, un passaggio fondamentale nelle operazioni di spegnimento degli incendi boschivi.

Durante la giornata sono state inoltre testate sul campo nuove attrezzature manuali destinate al supporto dei volontari nelle operazioni di emergenza, sia in caso di incendi sia durante eventi alluvionali o allagamenti. Il materiale è stato acquistato grazie a un contributo dell’Unione Montana Valle Varaita, settore Protezione civile, coordinato dall’assessore Nicola Carrino.

Le nuove dotazioni resteranno a disposizione delle squadre Aib di Sampeyre, Brossasco, Isasca, Rossana, Verzuolo e Manta, rafforzando così la capacità operativa dell’intero territorio.

Al termine dell’esercitazione non sono mancati gli interventi istituzionali delle autorità presenti, che hanno sottolineato il valore del lavoro svolto dai volontari e l’importanza della formazione continua. La giornata si è poi conclusa con un momento conviviale nel nuovo ristorante Mi & Ti di Rossana.

Già nella mattinata i volontari erano stati impegnati in attività di manutenzione del territorio, con la pulizia da sterpaglie, foglie e rifiuti nelle aree di accesso alla frazione Lemma e in località Molino Varaita.

Sono già in programma altre giornate di addestramento, con l’obiettivo di mantenere e rafforzare la preparazione pratica dei volontari in vista di eventuali emergenze, oltre a proseguire le consuete opere di pulizia e manutenzione di spazi utili alla comunità nei prossimi sabati.