L’ITT di Barge ospita una panchina rossa: un segnale concreto di rispetto, ascolto e comunità rivolto alle donne

Un gesto simbolico può contribuire a costruire una cultura del rispetto e della consapevolezza. Partendo da questa convinzione, lunedì 2 marzo è stata inaugurata una panchina rossa presso l’ITT – Innovation Center di Barge, polo dedicato alle attività di ricerca e innovazione nel campo delle motion technologies. L’iniziativa è stata realizzata in collaborazione con il Comune di Barge e con l’Associazione SvoltaDonna, impegnata nel sostegno alle donne che subiscono violenza e ai loro figli minori attraverso la promozione di percorsi personalizzati di riconoscimento, consapevolezza e uscita dalla violenza, oltre all’accoglienza in situazioni di emergenza.

L’installazione della panchina rossa rappresenta un gesto simbolico che invita la comunità a fermarsi e riflettere sull’importanza del rispetto, della parità e della costruzione di relazioni basate sull’ascolto e sulla consapevolezza. Negli ultimi anni questo simbolo è diventato un segno riconosciuto a livello internazionale: un richiamo visibile nello spazio pubblico che invita a riflettere sul valore della dignità, della sicurezza e del rispetto delle donne.

All’evento hanno partecipato numerose istituzioni locali: il sindaco di Barge, Ivo Beccaria, l’assessora alle Pari Opportunità Monica Veglia, la presidente dell’associazione Svolta Donna Marina Airasca e Vittoria Badracco, responsabile del coordinamento dell’associazione.

"Siamo onorate di portare ancora una volta sul territorio un segno concreto della nostra lotta quotidiana contro la violenza di genere. La sensibilizzazione passa anche attraverso simboli come questo, purtroppo ancora necessari per ricordare i diritti delle donne e il nostro impegno nel garantire sicurezza e libertà di scelta per tutte", commenta Marina Airasca, presidente dell’associazione. Airasca aggiunge: "In un’azienda come ITT, la panchina rossa rappresenta l’attenzione e la responsabilità condivisa da tutte le persone che ne fanno parte verso questo obiettivo. Con la sua presenza silenziosa, ma eloquente, accoglierà ogni giorno donne e uomini all’ingresso dell’ITT Innovation Center di Barge, invitando tutti a riflettere e a non restare indifferenti».

L’iniziativa si inserisce così nel percorso di sensibilizzazione avviato da ITT già lo scorso novembre, quando era stato realizzato un cartellone firmato dai collaboratori del polo con il messaggio: "Il 25 novembre e tutti i giorni diciamo stop alla violenza sulle donne". Un gesto collettivo, positivo e costruttivo, che sottolinea come l’attenzione verso questi temi debba essere continua e condivisa.

Merita particolare attenzione proprio l’impegno di ITT sui temi dell’inclusione, della parità di genere e della riduzione del gender gap. L’azienda promuove attivamente una cultura organizzativa più equa e inclusiva, anche attraverso iniziative come gli ITT Talks, un ciclo di incontri periodici dedicato al confronto su questioni sociali e culturali legate al mondo del lavoro e alla società. Nel corso degli appuntamenti, infatti, sono stati affrontati diversi temi di grande attualità: dalla parità di genere e dalle discriminazioni quotidiane — discussi con esperti e attivisti del mondo femminista — alla violenza di genere e alla sua prevenzione, con il coinvolgimento di professionisti e associazioni del territorio. Spazio anche ai temi dell’inclusione e della diversità, con approfondimenti su comunità LGBTQ+, disabilità e neurodiversità, in un percorso più ampio orientato alla costruzione di ambienti di lavoro sicuri, inclusivi e rispettosi delle differenze. L’impegno dell’azienda non si limita agli eventi. Nel sito produttivo di Barge sono state avviate anche diverse iniziative strutturali volte a favorire la crescita professionale delle donne e a rafforzare la sensibilizzazione sui temi dell’equità e dell’inclusione. Tra queste, programmi e momenti di confronto dedicati al benessere, alla conciliazione tra vita privata e lavoro e all’empowerment femminile.

Come sottolinea Maria Graziano, Friction HR Executive Director di ITT: "Nel periodo 2021–2025 ITT ha rafforzato in modo significativo il proprio impegno nella riduzione del divario salariale di genere, registrando un miglioramento rilevante e collocandosi in chiara controtendenza rispetto alle dinamiche osservate a livello nazionale".

Questo impegno, che si traduce in politiche e azioni concrete all’interno dell’azienda, trova espressione anche in iniziative rivolte alla comunità e al territorio. Proprio in questa direzione si inserisce il progetto legato alla panchina rossa, realizzato in collaborazione con il Comune di Barge e con l’associazione Svolta Donna. Per rafforzare il valore informativo e di supporto dell’iniziativa, ITT ha deciso di arricchire la panchina con due targhette informative che riportano contatti e riferimenti utili per chi si trova in situazioni di difficoltà. Le targhette, resistenti alle intemperie e facilmente leggibili, riportano numeri di emergenza, riferimenti ai servizi locali e informazioni sull’associazione, offrendo così un accesso rapido a chiunque abbia bisogno di supporto.

La scelta di realizzare l’iniziativa nel mese di marzo non è casuale: da decenni questo periodo è dedicato alla valorizzazione della figura femminile e alla riflessione sul ruolo delle donne nella società, in continuità con le celebrazioni della Giornata Internazionale della Donna.

Con questa iniziativa si vuole non solo rendere omaggio al contributo fondamentale delle donne nella comunità, ma anche ribadire che ascolto, rispetto e sostegno non sono gesti straordinari, bensì responsabilità quotidiane. La panchina rossa diventa così un segnale di presenza e vicinanza sul territorio e un invito a costruire, giorno dopo giorno, una comunità sempre più attenta, inclusiva e solidale.

ITT Inc.

Fondata nel 1920, ITT ha sede negli Stati Uniti, un fatturato di 3,3 miliardi di dollari, circa 10.000 dipendenti attivi in più di 35 Paesi. La multinazionale ha oltre 1.500 tra brevetti e domande attive e produce componenti speciali per i mercati aerospaziale, dei trasporti, dell’energia e industriale. La divisione “ITT Motion Technologies” ha sede a Barge con circa 4.700 dipendenti a livello mondiale. Progetta e produce tecnologie frenanti, ammortizzatori e soluzioni di tenuta specializzate per i mercati automobilistico e ferroviario. “ITT Motion Technologies” rappresenta quasi la metà dell’intera attività di ITT, conta 27 sedi in 10 diversi Paesi e, nel 2023, ha registrato un fatturato di oltre 1,5 miliardi di dollari. ITT è presente in Italia con gli stabilimenti di Barge, Vauda Canavese e Termoli.