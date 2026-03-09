“Mai più!” riempie il Milanollo di Savigliano: 300 spettatori per la serata contro la violenza sulle donne

Teatro Milanollo di Savigliano gremito e grande partecipazione di pubblico per lo spettacolo “Mai più! (non) sono solo parole”, andato in scena sabato 7 marzo. La serata di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, organizzata da Automobile Club Cuneo e Trs Radio, ha fatto registrare il tutto esaurito con 300 persone presenti, confermando il forte interesse e la partecipazione della comunità su un tema di grande rilevanza sociale.

L’evento, giunto alla quinta edizione, si è svolto in concomitanza con la Giornata internazionale della donna. Sul palco del Milanollo si sono alternati momenti di musica, danza, comicità e riflessione, in uno spettacolo capace di trasmettere con forza il messaggio del no alla violenza contro le donne, utilizzando il linguaggio dell’arte per coinvolgere ed emozionare il pubblico. Particolarmente significativo anche il gesto di solidarietà che ha accompagnato la serata: le offerte raccolte nel corso dell’evento sono state infatti devolute all’associazione saviglianese “Mai + Sole”, realtà impegnata quotidianamente nel sostegno alle donne vittime di violenza.

“Il sold out del teatro e l’energia delle 300 persone presenti dimostrano che ‘Mai Più!’ non può e non deve restare solo uno slogan: deve essere un impegno condiviso, quotidiano e concreto – commenta Davide De Masi, direttore artistico dello spettacolo e ideatore dello show -. Grazie a TRS Radio e ad ACI Cuneo e soprattutto a Simona Solavaggione, vera colonna di ‘Mai Più!’. Un grazie speciale a tutti gli artisti presenti; rimarranno indelebili le emozioni del monologo di Gloria Dosio di grande intensità e sensibilità, mentre Veronica Gavotto ha fatto vibrare i cuori dei presenti con una voce straordinariamente intensa ed emozionante. Stiamo già lavorando ad una nuova edizione con Veronica Gavotto consulente artistica e ovviamente Simona direttrice artistica”.

Sul palco si sono esibiti numerosi artisti e ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura, contribuendo a rendere la serata ricca di momenti coinvolgenti e significativi. Tra musica, monologhi, comicità e performance di danza, lo spettacolo ha confermato la propria capacità di unire intrattenimento e riflessione, consolidando un appuntamento che negli anni è diventato un punto di riferimento per il territorio. Per il Comune di Savigliano, che ha patrocinato la serata, è intervenuto l’assessore alla Cultura e al Turismo Roberto Giorsino, a testimonianza dell’attenzione e della sensibilità dell’amministrazione verso iniziative di questo tipo.

“Il grande successo di pubblico registrato rappresenta un segnale importante: la comunità continua a rispondere con partecipazione e sensibilità a iniziative che promuovono il rispetto, la consapevolezza e la lotta contro ogni forma di violenza – aggiungono Giuseppe De Masi, direttore di Aci Cuneo e Simona Solavaggione speaker di punta di Trs -. Vogliamo ringraziare in primis tutti coloro che hanno contribuito ai vari livelli all’organizzazione e realizzazione dello spettacolo, che con il loro impegno hanno da subito sposato la causa degli organizzatori per cercare di sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema importante come quello della lotta alla violenza contro le donne”.

“Ringraziamo di cuore gli organizzatori per aver coinvolto ‘Mai + Sole’ in questo bellissimo spettacolo – sottolinea Adonella Fiorito, presidente dell’associazione –. Oltre ad essere un evento di grande livello artistico, è stato anche un momento importante di informazione e sensibilizzazione, perché ha ricordato a tutti che chiedere aiuto è possibile e che dalla violenza si può uscire. Abbiamo inoltre ricevuto un generoso contributo, che sarà nostra premura mettere a disposizione delle donne che si rivolgono alla nostra associazione. Quando una donna trova il coraggio di chiedere aiuto, le necessità principali sono spesso una casa e un lavoro: per l’abitazione non sempre è semplice trovare una soluzione, anche perché spesso vengono richieste caparre o garanzie difficili da sostenere, mentre il lavoro resta uno degli aspetti più complessi da ricostruire. Tuttavia, mettendo insieme risorse, sostegno e informazioni, possiamo fare in modo che le donne si sentano meno sole e possano intraprendere un nuovo percorso di vita”.