Cuneo Volley, in serata il rientro da Dubai: tifosi pronti ad accogliere squadra e staff al palazzetto

Sono in viaggio verso Cuneo e arriveranno in serata, intorno alle 22 al palazzetto dello sport di San Rocco Castagnaretta, i componenti del Cuneo Volley, reduci dalla trasferta negli Emirati Arabi Uniti dove hanno conquistato il NAS Tournament, primo trofeo internazionale nella storia della società presieduta da Gabriele Costamagna.

Ad attenderli ci sarà una delegazione di tifosi, pronta ad accogliere giocatori e staff per festeggiare la vittoria ma soprattutto il ritorno a casa dopo giorni tutt’altro che semplici.

La squadra allenata da Matteo Battocchio ha trascorso circa dieci giorni a Dubai per partecipare al torneo internazionale, riuscendo a imporsi nella finale di sabato sera. Una vittoria importante che però è arrivata in un contesto molto particolare: proprio durante la competizione è scoppiato il conflitto tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, che ha creato forti tensioni in tutta l’area del Golfo.

Anche Dubai è rimasta coinvolta nello scenario internazionale, seppur marginalmente, e durante la finale sui telefoni di molti presenti è arrivato anche un allarme per un possibile attacco missilistico, episodio che ha reso ancora più surreale una serata comunque chiusa con la festa per il successo sul campo.

Il rientro in Italia è avvenuto in due momenti diversi. Diciotto membri della delegazione sono partiti all’alba dall’aeroporto di Dubai e sono atterrati a Roma, dove li attendeva il pullman della ditta Gunetto di Fossano per il trasferimento verso il capoluogo della Granda.

Altri tre componenti del gruppo – l’allenatore Matteo Battocchio, lo schiacciatore francese Alexandre Strehlau e l’opposto Lorenzo Sala – sono invece partiti con un secondo volo nel pomeriggio dagli Emirati e sono atterrati anch’essi nella capitale, senza però proseguire verso Cuneo per impegni personali.

Questa sera quindi l’abbraccio dei tifosi davanti al palazzetto segnerà la conclusione di un’avventura intensa: una trasferta iniziata come impegno sportivo e diventata, con il passare dei giorni, anche un’esperienza di vita difficilmente dimenticabile.

Dopo il rientro è prevista una settimana di riposo prima della ripresa degli allenamenti, con la squadra già proiettata verso i playoff Challenge di inizio aprile.