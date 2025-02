CR Spera a Sanfrè: sabato 15 febbraio incontro con il sosia di Cristiano Ronaldo che spopola sui social

Sabato 15 febbraio presso il salone delle scuole di Sanfrè si terrà un evento unico creato dai ragazzi del podcast Giovani in Parlamento con un super ospite, Luca Sperandio.

Luca Sperandio è un creator digitale e influencer in arte crspera_7, conosciuto sui social in particolare Instagram e TikTok per la sua passione per il calcio e per una somiglianza con il famoso calciatore Cristiano Ronaldo.

Luca sui suoi social racconta le sue avventure calcistiche e le sue esperienze da creator digitale.

CRSpera ha partecipato nella sua carriera a diverse competizioni ed eventi come la Goat League, la Youtuber League e il Baile; ha anche partecipato a diversi podcast e ha collezionato diverse apparizioni in radio come Radio 105 e RDS.

L’invito è per sabato 15 febbraio presso l’auditorium delle scuole medie Giovanni Arpino di Sanfrè in via Madonna del popolo alle ore 21.

Durante l’evento Luca si racconterà e cimenterà in diversi giochi con il pubblico presente.

In serata ci sarà anche una sorpresa per i fan, una lotteria con le maglie originali portate da Luca.

L’evento è completamente gratuito per chiunque voglia partecipare.