Cervasca: a Carnevale l'evento Giochi 0-99

Come ogni anno, a Carnevale, Vivere Cervasca odv propone un pomeriggio di giochi per famiglie e gruppi di amici, che si svolgerà domenica 16 febbraio, dalle 15 alle 18, presso il salone comunale polivalente.

Destinatari sono persone di ogni età, come si evince dal nome dell'evento: Giochi 0-99. Ogni squadra deve contenere da tre a cinque persone di età differenti: la differenza minima tra il più giovane e il più anziano deve essere di 25 anni, pena una perdita di punti. Maggiori differenze danno diritto ad un "bonus età".

In cosa consistono i giochi: come lo scorso anno, ci saranno quiz di varie materie (cartoni animati per bambini, canzoni per ogni età, parole in piemontese, geografia, attualità, sport), giochi matematici, giochi di movimento, rebus e crociverba... Su alcuni giochi, è possibile giocare il Jolly che raddoppia il punteggio.

L'iscrizione è obbligatoria e gratuita e deve essere inviata entro giovedì 13 febbraio alla mail info@viverecervasca.it o al numero 3297317740, indicando il numero e l'età dei componenti più giovane e meno giovane. Saranno accolte fino ad un massimo di 15 squadre.

Tutti i partecipanti avranno diritto ad un premio (in libri offerti da librerie e editori e prodotti alimentari) e alla merenda finale.