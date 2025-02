Investita vicino a piazza Europa a Cuneo, ringrazia tutti quelli che l'hanno soccorsa e curata

Sabato della scorsa settimana, verso le 18, sono stata investita in prossimità di piazza Europa.

A scrivere è la signora Silvia O., che ha voluto ringraziare pubblicamente tutti quelli che l'hanno soccorsa e curata, dai passanti al personale dell'ospedale. Pubblichiamo quanto ci ha inviato.

"Vorrei ringraziare quanti mi hanno soccorsa, aiutata, rincuorata. Ricordo un poliziotto in pensione, Antonio, ed un vigile del fuoco. Purtroppo non ricordo il nome di tutti. Uno di loro mi anche coperta con la sua giacca, mi hanno riparata dalla pioggia, hanno vigilato affinché non andasse smarrita la mia borsa.

Ringrazio i vigili che sono intervenuti e gli operatori dell'ambulanza.Ringrazio infine tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e oss dell'Ospedale di Cuneo.

Ringrazio gli operatori del pronto soccorso, che mi hanno accolta con gentilezza e professionalità; gli ortopedici che fin da subito mi hanno curata e poi operata con perizia e competenza, rispondendo ai miei quesiti in modo franco, onesto e corretto; il personale tutto del reparto di Ortopedia, dove mi sono sentita accudita e al sicuro; ringrazio il personale del blocco operatorio, gli anestesisti. Ero spaventata, preoccupata... ma non mi è mai mancato un sorriso, una battuta o una parola gentile.

Credo che i cuneesi debbano essere orgogliosi del loro ospedale e grati a chi vi lavora. Il trauma fisico è stato affrontato e curato con grande competenza, il trauma mentale sicuramente è stato attutito e prevenuto dalla sensibilità, empatia e gentilezza di chi ho incontrato".