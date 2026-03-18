A Trinità la "Giornata della gentilezza" dà il benvenuto ai nuovi nati

Sabato 28 marzo, alle 15.30, nella biblioteca civica di Trinità si terrà la “Giornata della gentilezza”. In occasione della ricorrenza, riconosciuta a livello nazionale, tutti i bambini nati nel 2025 saranno accolti dagli amministratori comunali, dalla sindaca Ernesta Zucco e dai rappresentanti delle associazioni e delle Forze dell’ordine.​

"Ai nuovi nati – spiega la sindaca Zucco – verrà consegnata simbolicamente una pergamena con la chiave della città e tutti i presenti leggeranno alcune frasi dedicate alla gentilezza. Al termine della cerimonia è previsto un piccolo rinfresco aperto a tutti. L’invito è rivolto all’intera cittadinanza e, in particolare, alle famiglie dei bambini nati nel 2025: non solo i genitori, ma anche nonni, zii, cugini e amici".