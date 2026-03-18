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Attualità | 18 marzo 2026, 16:06

A Trinità la "Giornata della gentilezza" dà il benvenuto ai nuovi nati

Appuntamento per sabato 28 marzo alle 15.30 con la consegna simbolica della chiave della città

A Trinità la &quot;Giornata della gentilezza&quot; dà il benvenuto ai nuovi nati

Sabato 28 marzo, alle 15.30, nella biblioteca civica di Trinità si terrà la “Giornata della gentilezza”. In occasione della ricorrenza, riconosciuta a livello nazionale, tutti i bambini nati nel 2025 saranno accolti dagli amministratori comunali, dalla sindaca Ernesta Zucco e dai rappresentanti delle associazioni e delle Forze dell’ordine.​

"Ai nuovi nati – spiega la sindaca Zucco – verrà consegnata simbolicamente una pergamena con la chiave della città e tutti i presenti leggeranno alcune frasi dedicate alla gentilezza. Al termine della cerimonia è previsto un piccolo rinfresco aperto a tutti. L’invito è rivolto all’intera cittadinanza e, in particolare, alle famiglie dei bambini nati nel 2025: non solo i genitori, ma anche nonni, zii, cugini e amici".

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