Open Day per il rilascio della Carta d’Identità Elettronica al municipio di Busca

Sabato 21 marzo, in vista del referendum del 22 e 23 marzo, l’Ufficio Anagrafe del Comune di Busca garantirà l’apertura straordinaria degli sportelli dalle ore 9.00 alle ore 18.00. In questa occasione, i cittadini che non hanno ancora effettuato il passaggio alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) potranno rinnovare il documento.



Il 3 agosto 2026, infatti, in applicazione del Regolamento Europeo n. 1157/2019, le vecchie carte d’identità cartacee cesseranno definitivamente di essere valide. Molti cittadini ne possiedono ancora una, spesso già scaduta o prossima alla scadenza, con il rischio di trovarsi in difficoltà soprattutto nel periodo delle partenze estive.



Grazie a questo servizio, sarà quindi possibile abbinare il rinnovo del documento al rilascio delle tessere elettorali, consentendo quindi di presentarsi ai seggi con la documentazione completa e aggiornata.



L’apertura straordinaria del sabato rappresenta infine un’opportunità pensata per chi, per motivi di lavoro o altri impegni, ha difficoltà a recarsi negli uffici comunali durante i normali orari feriali.



È necessaria la prenotazione dell'appuntamento al numero 0171 948606. Per tutte le informazioni consultare la sezione dedicata → Home/Servizi/Carta d’identità elettronica