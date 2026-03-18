 / Attualità

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Attualità | 18 marzo 2026, 18:06

Saluzzo in lutto per la scomparsa improvvisa di Luisa Bonetti in Demarchi

Aveva 78 anni. I funerali in Duomo venerdì 20 maggio

Luisa Bonetti in Demarchi

Luisa Bonetti in Demarchi

Lutto per la morte improvvisa di Luisa Bonetti, casalinga originaria di Villafranca, moglie del geometra impresario Efrem Demarchi, molto conosciuto per l’attività nel settore edile, in particolare a Saluzzo e Scarnafigi, e per far parte del Coro della cattedrale "Beato Ancina".

Ne annunciano la scomparsa  il marito, le figlie Emanuela ed Enrica con le rispettive famiglie, i nipoti Sofia, Greta, Federico, Edoardo e Matteo, la sorella Lucetta e tutti i parenti.

La salma sarà esposta presso le camere mortuarie della “Casa del commiato Calosso e Demaria” di via San Nicola a Saluzzo.

Il rosario sarà recitato domani, giovedì 19 marzo, alle 18 in Duomo, dove venerdì 20 maggio alle 10.30 avranno luogo i funerali.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium