Saluzzo in lutto per la scomparsa improvvisa di Luisa Bonetti in Demarchi

Lutto per la morte improvvisa di Luisa Bonetti, casalinga originaria di Villafranca, moglie del geometra impresario Efrem Demarchi, molto conosciuto per l’attività nel settore edile, in particolare a Saluzzo e Scarnafigi, e per far parte del Coro della cattedrale "Beato Ancina".
Ne annunciano la scomparsa il marito, le figlie Emanuela ed Enrica con le rispettive famiglie, i nipoti Sofia, Greta, Federico, Edoardo e Matteo, la sorella Lucetta e tutti i parenti.
La salma sarà esposta presso le camere mortuarie della “Casa del commiato Calosso e Demaria” di via San Nicola a Saluzzo.
Il rosario sarà recitato domani, giovedì 19 marzo, alle 18 in Duomo, dove venerdì 20 maggio alle 10.30 avranno luogo i funerali.