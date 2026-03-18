Alba: compostiere green alla Residenza Ottolenghi

La Residenza per anziani Ottolenghi di Alba inaugura martedì 24 marzo le nuove compostiere per l’autocompostaggio degli scarti organici della cucina, trasformandoli in humus per gli spazi verdi interni. L’iniziativa fa parte del progetto “CompoStiamo Insieme”, curato da AICA - Associazione Internazionale per la Comunicazione Ambientale con il contributo della Fondazione CRC, per ottimizzare la gestione rifiuti con benefici economici e ambientali.
L’evento promuove un circolo virtuoso: gli anziani condivideranno l’esperienza con scuole del quartiere Mussotto e cittadini degli orti urbani, favorendo interscambio generazionale e sostenibilità locale. La struttura, storica dal 1951 in corso Asti, rafforza così il suo ruolo comunitario.
L’inaugurazione è aperta al pubblico; dettagli su sito Ottolenghi o Fondazione CRC.