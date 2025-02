Al via la 18esima edizione del longevo progetto "made UNVS" di Bra

"Siamo soddisfatti e per certi versi emozionati nel vedere che un'idea progettuale nata nel 2007 sia giunta all'edizione numero 18, un traguardo "la maggior età" che mai avremmo potuto immaginare" - afferma il Presidente dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport "Angiolina Costantino" Giuseppe Gandino che prosegue - "L'apprezzamento delle direzioni didattiche ha stimolato di anno in anno la nostra realtà associativa ad un impegno non sempre facile nè semplice, ma che riteniamo i giovanissimi, nello specifico la scuola primaria classi IV, meritino forti del ruolo di esser formatori certificati ed autorizzati MIM (Ministero dell'Istruzione e del Merito).

La nuova edizione vedrà la partecipazione degli istituti scolastici di Bra, Cherasco e Sommariva del Bosco ed andrà a coinvolgere un alto numero di studenti, docenti e famiglie impegnati in un'attività didattico culturale su argomenti legati al sociale con temi relativi allo sport, alla diversa abilità, all'inclusione ed al volontariato che di certo porteranno riflessioni preziose e fondamentali per la crescita delle future leve della comunità cuneese.

Al fianco dell'UNVS l'Amministrazione Comunale di Bra che ha fortemente voluto avvalorare il progetto significandone la valenza formativa.

In squadra anche Bper Banca, il MIM, La Stampa ed il CSV Cuneo.

Partner operativa dell'iniziativa, AIDO Sezione Provinciale di Cuneo ed il Gruppo Intercomunale di Bra, Langhe e Roero: "Da tempo abbiamo abbracciato ed affiancato l'azione UNVS, ns. portacolori, forti del motto "+ Sport + Vita" per una longeva iniziativa con solide basi svolta in un contesto importante come il mondo della scuola, un veicolo che speriamo possa portare una speranza ai tanti malati in lista d'attesa per un trapianto stimolando l'adesione ad un SI alla vita" - afferma il Presidente della realtà di coordinamento associativo della "Granda" Enrico Giraudo".

Concluso l'anno scolastico in corso, il 2024/25, gli elaborati saranno valutati. con l'evidenza ai "redazionali dei mini giornalisti" di maggior significato, dalle insegnanti Graziella Agnelli e Giusy Gramaglia unitamente al giornalista Renato Arduino.

Cerimonia finale giovedì 6 novembre 2025 - Bra, Auditorium BPER Banca.