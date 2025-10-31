"Dardanello Giovani" 2025: ultimi giorni per il basket in carta

Ultimi giorni per partecipare al "Dardanello Giovani" 2025: la scadenza per la consegna degli elaborati è fissata al 14 novembre 2025. Come nel basket, il tiro da tre punti sul filo del cronometro regala le emozioni più grandi – e questa edizione offre ancora l'opportunità di scrivere l'articolo vincente.

Da ormai otto anni, l'associazione culturale "Piero Dardanello", presieduta da Sandro Dardanello e dedicata alla memoria dello storico direttore di Tuttosport, promuove uno spazio interamente dedicato agli under 30. Il concorso ospita due categorie: gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Cuneo (14-19 anni) e i giovani di tutta Italia (20-30 anni).

L'edizione di quest'anno è dedicata al basket: la sua storia, le sue leggende, il suo affascinante mondo. I concorrenti dovranno scegliere una delle cinque tracce predisposte e svilupparla in un elaborato inedito in formato testo, audio, video o webdoc, in lingua italiana, di massimo 3.000 battute (o 5 minuti di durata). Sono ammesse partecipazioni di gruppo.

I lavori saranno valutati da una giuria d'eccezione presieduta da Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, e composta da: Pier Bergonzi (vicedirettore de La Gazzetta dello Sport), Roberto Beccantini (presidente onorario del premio), Fabio Monti (premio Piero Dardanello alla carriera 2018), Massimo Mathis (responsabile redazione Cuneo de La Stampa), Gianni Scarpace (condirettore di Provincia granda) e Corrado Avagnina (direttore dell'Unione Monregalese).

Gli elaborati vanno inviati a: segreteria@associazionedardanello.it oppure via posta ordinaria presso Esedra, via Torino 43, 12084 Mondovì (CN). Il bando completo è disponibile sul sito dell'associazione.

Il concorso, per l'ottavo anno consecutivo, beneficia del supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e della Bcc Alpi Marittime. La premiazione è prevista a inizio dicembre a Mondovì.