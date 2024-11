Peveragno piange la morte di “Nino” Renaudo, ex direttore della banda musicale

In lutto la comunità di Peveragno per la scomparsa di Sebastiano Renaudo , ex direttore della banda musicale del paese e maresciallo dei carabinieri in congedo.

“Nino” Renaudo aveva 80 anni ed era stato l’anima della banda locale per quindici anni sino al 2014. Originario del paesino e molto conosciuto, oltre che per le esperienze amministrative, l’impegno nella Protezione Civile e l’attività di nonno vigile, viene ricordato in modo particolare per lo sconfinato amore per la musica: suonava la tromba ed era stato capo Fanfara del Terzo Battaglione carabinieri Lombardia di Milano