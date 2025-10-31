Le scuole di Saluzzo accolgono l'autunno

Due giornate all’ insegna della condivisione, del calore e della tradizione hanno animato il mese di ottobre nelle scuole di Saluzzo, dove l’autunno è stato accolto con castagne fumanti e abbracci sinceri.

Martedì 7 ottobre, presso il plesso scolastico della Chiesa, si è svolta una vivace castagnata che ha coinvolto alunni, insegnanti, genitori e nonni.

L’iniziativa, resa possibile grazie alla disponibilità delle famiglie, ha trasformato il cortile della scuola in un piccolo angolo di festa, tra risate, chiacchiere e profumo di castagne arrostite. Gli insegnanti hanno espresso gratitudine ai nonni e ai genitori che, con entusiasmo e spirito di collaborazione, hanno contribuito a rendere speciale questa giornata.

Venerdì 24 ottobre, invece, è stata la Scuola dell’Infanzia Alessi a celebrare l’autunno e, soprattutto, i nonni.

I bambini hanno intonato canti dedicati ai loro “angeli custodi” e partecipato all’annuale castagnata, che ha visto protagonisti anche i nonni in una mattinata di giochi e ricordi. In un gesto simbolico e affettuoso, ogni nonno ha “adottato” un bambino, regalando momenti di gioia anche a chi ha i propri nonni lontani.

I giochi proposti, semplici e genuini, hanno riportato alla luce un’infanzia fatta di libertà, allegria e condivisione all’aria aperta. Entrambe le iniziative hanno sottolineato l’importanza del legame intergenerazionale, offrendo ai più piccoli l’occasione di conoscere e vivere valori autentici, e agli adulti la possibilità di rivivere emozioni profonde.