Scontro auto-moto tra Genola e Savigliano

Intervento questa mattina, lunedì 10 febbraio, per uno scontro tra un'auto e una moto che si è verificato sulla strada che collega i comuni di Genola e Savigliano.

L'allarme per i soccorsi è scattato attorno alle 7.30, sul sono intervenuti i Vigili del Fuoco con le squadre di Saluzzo e Savigliano per la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti nel sinistro e il personale sanitario del 118 che ha prestato soccorso alle persone coinvolte. Ferito, ma fortunatamente non in gravi condizioni il conducente della moto.

Registrati lievi rallentamenti al traffico per consentire la messa in sicurezza dell'area e i rilievi del caso.