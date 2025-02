Pronti alla sfida nazionale di robotica della First Tech Challenge!

Il Roboteam dell'ITIS Mario Delpozzo di Cuneo si prepara a partecipare alla FIRST Tech Challenge 2025, che si terrà a Lignano Sabbiadoro dal 20 al 22 febbraio. Questo evento internazionale riunisce studenti da tutto il mondo, sfidandoli a progettare, costruire e programmare robot per competere in una serie di missioni complesse.

La FIRST Tech Challenge (FTC) è una competizione annuale di robotica che mira a ispirare i giovani a intraprendere carriere nelle discipline STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria e Matematica). Durante la stagione 2024-2025, denominata FIRST® DIVE℠, i team utilizzeranno le proprie competenze per esplorare la vita sotto la superficie dell’oceano (firstinspires.org).

Durante la competizione, le squadre si affrontano in partite su un campo di gioco predefinito. Ogni partita prevede una serie di missioni che i robot devono completare per accumulare punti. Le sfide possono includere la raccolta e il posizionamento di oggetti, la navigazione autonoma attraverso ostacoli e l'interazione con elementi specifici del campo. Le partite sono suddivise in una fase autonoma, in cui il robot opera senza intervento umano, e una fase teleoperata, in cui gli operatori controllano il robot tramite telecomandi.

Il Roboteam del Delpozzo è composto da 15 studenti appassionati di robotica e informatica. Negli ultimi mesi, il team ha progettato e costruito GaryX, un robot innovativo progettato per affrontare le sfide della competizione. Il cuore del sistema è una pinza motorizzata, realizzata dai ragazzi con pezzi LEGO e controllata da un servomotore che permette una presa stabile e sicura degli oggetti. Il robot è dotato di un sistema di movimento e controllo che gli consente di eseguire azioni strategiche sul campo di gara.

Il team punta a distinguersi nella competizione nazionale per ottenere l'accesso alla finale internazionale che si terrà nei Paesi Bassi. Oltre all'aspetto competitivo, l'obiettivo principale è l'apprendimento e la crescita personale, sviluppando competenze tecniche e soft skills come il lavoro di squadra, la risoluzione dei problemi e la gestione del tempo.

Per seguire il percorso del Roboteam ITIS Mario Delpozzo e supportare il progetto, è possibile visitare i seguenti link:

Sito web: www.garyx.it

Pagina di supporto: www.garyx.it/support

Profilo Instagram: @roboteamitis

Il team è grato per il sostegno ricevuto e invita tutti a seguire le loro avventure nella robotica.