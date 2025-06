Racconigi si trasforma in palcoscenico a cielo aperto con la Notte Bianca 2025

Racconigi si prepara a vivere una serata di festa e aggregazione con la Notte Bianca 2025, in programma venerdì 4 luglio a partire dalle ore 18. L’iniziativa, promossa e organizzata dall’associazione Racconigincentro, porterà musica dal vivo, dj set, street food, mercatini e intrattenimento. I negozi inoltre saranno aperti e i cittadini e visitatori potranno approfittare dei primi saldi della stagione.

La città si trasformerà in un grande palcoscenico a cielo aperto, con appuntamenti distribuiti tra piazza Vittorio Emanuele II, piazza Roma, piazza e via San Giovanni, via Levis, via Spada, via Romita, località Berroni e piazza Carlo Alberto.

«Saranno presenti circa 30 espositori tra hobbisti e artigiani –spiega Luca Redigolo, presidente di Racconigincentro– Le attività commerciali cittadine hanno collaborato attivamente per coinvolgere diversi dj e gruppi musicali, che animeranno le piazze e le vie fino al gran finale con un concerto live in piazza Castello».

«La Notte Bianca è una delle occasioni più attese dell’estate racconigese, un momento in cui la città si mostra viva, accogliente e dinamica. È anche una vetrina importante per le attività del territorio, che hanno la possibilità di promuoversi con cittadini e visitatori. Ringraziamo l’associazione Racconigincentro e tutti coloro che, con passione e impegno, contribuiscono alla riuscita di questa bella festa», commenta l’assessora con delega a commercio e manifestazioni Annalisa Allasia.