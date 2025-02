Volley maschile Serie C: riparte la capolista VBC Mondovì, convincente 3-0 sul Boves

La capolista VBC Mondovì riscatta immediatamente lo stop patito sabato scorso a Verbania e piega il Boves con un convincente 3-0 (25-21,25-17,25-14). In classifica generale i monregalesi, grazia alla conquista di questi ulteriori 3 punti, salgono a quota 40 punti, sempre a +3 sul Lasalliano Torino secondo, a +4 sull’ Acqui terzo, a +8 sul Verbania quarto ed a +9 sull’ ArtiVolley Collegno quinto.

“Fino al 21-21 del primo set – commenta coach Massimo Bovolo– abbiamo faticato un po’ perché eravamo contratti ed eccessivamente nervosi, poi ci siamo sciolti e siamo andati via, vincendo comunque bene la prima frazione e poi dominando il resto della gara. Sono contento ovviamente per i 3 punti ed anche per la prestazione offerta, perché questa per noi era una gara psicologicamente difficile, dove avevamo tutto da perdere. Invece i ragazzi sono stati bravi ad avere pazienza all’ inizio e poi a crescere nel livello di gioco durante il match. Ora concentriamoci sulla trasferta di sabato prossimo a Torino contro il S.Paolo, una partita difficile sia per il valore tecnico dei torinesi, che attualmente sono sesti, sia perché non è mai facile giocare nella loro palestra, ma noi vogliamo conquistare l’ intera posta in palio onde continuare il nostro cammino in testa alla classifica.”

Massimo Bovolo è partito con Polizzi in regia, Genesio opposto, Menardo e Garelli in banda, Caldano e Berutti centrali, Fenoglio libero, inserendo durante la gara Garello, Candela e Marco Basso.

Nel primo set il VBC parte eccessivamente contratto e così i bovesani riescono a mantenersi a strettissimo contatto sino al 21-21 (8-8, 16-16), poi i monregalesi si sciolgono e, grazie ad un parziale di 4-0, chiudono 25-21, mentre entrano Candela in seconda linea e Garello per rinforzare il muro.

Nella seconda frazione i monregalesi partono forte e si portano subito sul 10-6, poi allungano sul 17-10, quindi vanno sul 22-16 ed infine chiudono in assoluta scioltezza 25-17.

Anche nel terzo set i monregalesi partono forte e si portano sul 12-7, poi allungano sul 16-9, quindi vanno sul 21-12 ed infine chiudono senza alcuna difficoltà 25-14, mentre entrano Garello e Marco Basso.

Sabato 15 febbraio i monregalesi saranno di scena alle ore 21 nella sempre ostica palestra Vigone di Torino contro il S. Paolo attualmente sesto, che nell’ ultimo turno si è arreso per 3-2 a Chieri. Sicuramente la trasferta è irta di ostacoli ed impegnativa, ma l’ obbiettivo del VBC Mondovì è quello di conquistare i 3 punti in palio per continuare il proprio cammino in vetta alla classifica.

VBC MONDOVI’- BOVES 3-0 (25-21,25-17,25-14)

VBC MONDOVI’: Garello (K), Polizzi, Genesio, Menardo, Garelli, Caldano, Berutti, Fenoglio (L1), Mateo Basso (L2), Candela, Marco Basso, Borsarelli, Catena, Bertano. ALL: Massimo Bovolo – Raffaella Riba.