A Frabosa Soprana si presenta il libro "C come Colpa"

Frabosa Soprana ospita un appuntamento culturale dedicato alla letteratura contemporanea. Sabato 28 marzo, alle ore 17, nella Sala Conferenze Comunale "Maria Carmela Rulfo - Meme", verrà presentato il volume antologico C come Colpa, edito da Giulio Perrone Editore e curato da Alessio Dimartino.

L'evento vedrà la partecipazione di Stefania Vinai, una delle autrici del libro, che dialogherà con il pubblico sul tema della colpa esplorato attraverso narrazioni originali. L'iniziativa è organizzata con il patrocinio del Comune di Frabosa Soprana e la collaborazione della Biblioteca Comunale, come indicato nel volantino promozionale.​​

L'antologia raccoglie voci letterarie che indagano il concetto di colpa in chiave moderna, offrendo spunti di riflessione su responsabilità personali e collettive. L'ingresso è libero, un'opportunità per gli appassionati di cultura della Granda di avvicinarsi a questa opera in un contesto intimo e accogliente.