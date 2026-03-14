I Lions Club Mondovì e Carrù insegnano l'uso sicuro di Internet

Si è concluso con successo il primo slot di incontri dedicato all’uso consapevole di Internet, un’iniziativa nata dalla sinergia tra il Lions Club Mondovì Monregalese e il Lions Club Carrù-Dogliani. Le giornate di formazione hanno visto protagonisti gli studenti delle scuole di Carrù e di Bastia Mondovì, coinvolti in un dialogo aperto sulle opportunità e le insidie del mondo digitale.

Il Service: "Interconnettiamoci ma con la testa"

L’iniziativa si inserisce nel service nazionale Lions dal titolo “Interconnettiamoci ma con la testa…”, un progetto che da anni si pone l’obiettivo di supportare ragazzi, famiglie e insegnanti nella navigazione sicura sul web.

A guidare le sessioni è stato il relatore Sergio Zavattero, esperto informatico e Referente Distrettuale del service. Durante gli incontri, Zavattero ha dialogato per circa due ore con gli studenti, analizzando attraverso slide e casi pratici:

Le regole d'oro della rete. Cosa fare (e soprattutto cosa non fare) durante la navigazione sui social media. Come proteggere la propria privacy e l'identità digitale.

Un progetto per tutte le età scolastiche

Il Service è strutturato per adattarsi a diverse fasce d’età, rivolgendosi specificamente agli alunni delle classi quarta e quinta della scuola primaria e agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. L'obiettivo è fornire strumenti critici fin dai primi passi nel mondo digitale, prevenendo fenomeni come il cyberbullismo e i pericoli legati alla sovraesposizione online.

Apertura al territorio e prossimi appuntamenti

Il percorso di sensibilizzazione non si ferma qui. Dopo questo primo positivo bilancio nelle scuole di Carrù e Bastia Mondovì, il calendario delle attività proseguirà nel mese di aprile, quando sono già in programma altri tre incontri che coinvolgeranno altrettanti istituti scolastici del nostro territorio.

I Lions Club Mondovì Monregalese e Carrù-Dogliani sottolineano inoltre la propria disponibilità verso altri istituti scolastici del circondario che volessero approfittare di questo service gratuito per i propri alunni.