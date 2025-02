Open Day Campus Universitario di Imperia, 20 -21 Febbraio 2025

Ci siamo! Anche quest’anno il Campus Universitario di Imperia, sta preparando due giornate dedicate all’orientamento universitario che si terranno il 20 e 21 febbraio 2025.

L’occasione sarà unica per conoscere l’intera offerta formativa dell’Università di Genova, in particolare i 5 corsi di laurea che si possono trovare ad Imperia.



Vogliamo ricordare i corsi di laurea presenti al Campus di Imperia:

Laurea Magistrale in Giurisprudenza

Laurea in Servizi Legali all’Impresa e alla Pubblica Amministrazione

Laurea in Scienze del Turismo Impresa Cultura è Territorio

Laurea in Ingegneria Informatica

Laurea in Scienze e Culture Agroalimentari del Mediterraneo



Nelle due giornate sarà possibile incontrare docenti dell'Università di Genova, nonché referenti dell'Ufficio Orientamento e assistere agli appuntamenti organizzati per l'occasione, dialogare con loro e confrontarsi sia sulle scelte dei corsi di laurea per coloro che avessero già deciso, sia per ricevere un vero e proprio aiuto, per potersi orientare sulle scelte che si faranno.



L’offerta è davvero vasta ed il momento è senza dubbio favorevole per orientarsi.



Invitiamo tutti i ragazzi, le famiglie e coloro che hanno l’ambizione di conseguire una laurea, a cogliere questa occasione e partecipare ai due giorni dell’open day per restare sempre aggiornati.

Di seguito i contatti per richiedere tutte le informazioni desiderate e conoscere l'intero programma delle due giornate di open day.



Il Tuo Futuro inizia qui!

I nostri contatti:Segreteria Telefono 0183666568Pagine Social dove vi invitiamo a seguirciPoloimperia Campus Impera - Università di GenovaFacebookCampus Imperia - Università di GenovaSito internet