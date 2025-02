Per permettere lavori di ristrutturazione a un edificio, dal 13 febbraio al 24 marzo è istituito divieto di transito in parte di via Sant’Ignazio, a Bra, nel tratto compreso tra i civici 16 e 18 (vedi immagine, area compresa tra i punti A-B. Ord. n. 39/25).

Apposita segnaletica sarà installata a cura della ditta operante i lavori.