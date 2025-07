Modifiche della viabilità a Cuneo per il 15esimo Giro della Provincia Granda

Il 30 luglio si svolgerà a Cuneo la 1^ Tappa del “15° GIRO DELLA PROVINCIA GRANDA”, con partenza dei corridori ogni 30” dalla testata di piazza Galimberti lato Corso Nizza, interessamento dell’asse centrale del Corso sino a Corso Santorre di Santarosa e arrivo sempre in Corso Nizza all’altezza di Via Statuto.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, saranno in vigore alcune modifiche alla sosta ed alla circolazione, come sotto specificato:

1) DIVIETO di SOSTA

a) Piazza GALIMBERTI - anello interno/esterno – lato Stura – corrispondente a nr. 10 stalli di sosta – a partire da Corso Nizza con direzione pedonali fronte civici 6 e 10 - salvo veicoli autorizzati dal comitato organizzatore – per consentire le operazioni di scarico/carico di materiale e attrezzature - i veicoli dovranno essere in possesso di un pass rilasciato dal comitato -

PERIODO: dalle ore 15:00 alle ore 23:30 -

b) Piazza GALIMBERTI – anello esterno – limitatamente al tratto compreso tra Corso Nizza e Corso Garibaldi salvo autorizzati -

PERIODO: dalle ore 18:30 alle ore 23:30 –

c) Corso NIZZA – ambo i lati – strada e/o marciapiede - limitatamente al tratto compreso tra Piazza Galimberti e Corso Santorre di Santarosa – (incluso)

PERIODO: dalle ore 18:30 alle ore 23:30 -

2) CHIUSURA al TRANSITO VEICOLARE/PEDONALE

d) Piazza GALIMBERTI – testata fronte Corso Nizza - porzione di anello stradale compreso tra Corso Soleri e Corso Garibaldi - divieto di immissione in Piazza Galimberti da Corso Soleri – obbligo di svolta in Corso Soleri per tutti i veicoli circolanti in Piazza Galimberti nel senso di marcia ascendente -

PERIODO: dalle ore 19:30 ed entro le ore 23:00 –

e) Corso NIZZA – asse centrale – tratto compreso tra Piazza Galimberti e Corso Santorre di Santarosa compreso –

PERIODO: dalle ore 19:30 ed entro le ore 23:00 -.

Nell’arco temporale compreso tra le ore 19:30 e le ore 23:00 del 30 luglio 2025, la circolazione veicolare nell’anello stradale di Piazza Galimberti sarà così regolamentata:

- tutti i veicoli circolanti nel senso di marcia ascendente, dovranno obbligatoriamente svoltare a destra in Corso Soleri;

- da Corso Soleri sarà vietata a tutti i veicoli l’immissione in Piazza Galimberti;

- nel senso di marcia discendente, sarà consentita la circolazione veicolare a partire da Corso Garibaldi.